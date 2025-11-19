Lituania redeschide frontiera cu Belarus după incidentele cu baloane care au perturbat traficul aerian

Autoritățile de la Vilnius au decis să reia funcționarea punctelor de frontieră cu Belarus, la aproape o lună după ce autoritățile au anunțat închiderea acestora ca răspuns la incidente repetate în spațiul aerian, relatează Reuters.

Baloane meteorologice lansate din Belarus au trecut granița și au provocat perturbări ale traficului aerian, inclusiv închiderea temporară a aeroportului din Vilnius.

Deocamdată, nu este clar când exact vor fi redeschise punctele de trecere, însă guvernul a confirmat că decizia de ridicare a restricțiilor a fost luată.

Inițial, Lituania anunțase că frontiera va rămâne închisă până la sfârșitul lunii noiembrie.

Prim Ministra, Inga Ruginienė a calificat acestea acte drept „război hibrid”, acuzând autoritățile belaruse de inacțiunea în privința incidentelor.

Președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko a calificat închiderea graniței de către Lituania drept o „escrocherie nebunească”.