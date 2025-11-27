Suspectul acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale a lucrat cu CIA în Afganistan

Suspectul este acuzat că a împușcat doi membri ai Gărzii Naționale la câteva străzi distanță de Casa Albă.

„Ne rugăm să supraviețuiască și să nu fie nevoie să se aplice acuzația cea mai gravă, cea de omor calificat”, a declarat joi Jeanine Pirro, procurorul general al Districtului Columbia, potrivit BBC.

Rahmanullah Lakanwal a venit în SUA în 2021 în cadrul unui program care oferea protecție specială în materie de imigrare afganilor, în urma retragerii SUA din Afganistan.

La o conferință de presă joi, Pirro și directorul FBI, Kash Patel, au explicat legătura acestuia cu forțele americane.

Directorul FBI a anunțat că există confirmarea că suspectul „a avut o relație în Afganistan cu forțele partenere”, înainte de a se muta în SUA.

Suspectul a ajutat la paza forțelor americane la aeroportul din Kabul

Lakanwal a ajutat la paza forțelor americane la aeroportul din Kabul, în timp ce mii de oameni se înghesuiau să fugă din Afganistan înainte ca talibanii să preia puterea, potrivit Associated Press.

Acesta fusese recrutat în Unitatea 03 a Forței de Intervenție din Kandahar, cu nouă ani în urmă. Unitatea sa era cunoscută local sub numele de Forțele Scorpion, operând inițial sub comanda CIA.

Potrivit aceleiași surse BBC, Lakanwal era specialist în dispozitive de urmărire GPS.

Pentru comiterea atacului de miercuri, oficialii spun că Lakanwal ar fi traversat Statele Unite pentru a comite atacul.

Alți membri ai Gărzii Naționale aflați la fața locului l-au împușcat pe Lakanwal și l-au reținut. El se află în custodia poliției, iar dacă va fi găsit vinovat, el riscă mai mult de zece ani de închisoare.