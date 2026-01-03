O sursă din CIA a ajutat SUA să localizeze poziția lui Maduro înainte de a-l captura

O sursă CIA din cadrul guvernului venezuelean a ajutat SUA să localizeze poziția lui Nicolas Maduro înainte de capturarea sa de către forța de elită Delta Force a armatei americane, a aflat CBS News, conform unei informații publicate inițial de NYT.