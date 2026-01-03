O sursă din CIA a ajutat SUA să localizeze poziția lui Maduro înainte de a-l captura

Sursa făcea parte dintr-o rețea extinsă de alte surse de informații, inclusiv informații aeriene și semnale, care au contribuit la operațiunea rezultată în urma unei planificări meticuloase de câteva luni și a parteneriatului dintre CIA și Departamentul Apărării.
Directorul CIA, John Ratcliffe, a declarat anterior că agenția va acorda prioritate recrutării de surse umane.
Nu s-a putut stabili imediat când a fost recrutată sursa.
Guvernul SUA a oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro.