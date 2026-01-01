CIA respinge afirmația lui Putin privind atacul ucrainean asupra reședinței sale

Potrivit informațiilor, această evaluare i-a fost prezentată lui Donald Trump de către directorul CIA, John Ratcliffe, scrie The Kyiv Independent.

Rusia a acuzat public Ucraina că ar fi lansat 91 de drone spre o reședință folosită de Vladimir Putin, o afirmație pe care Putin i-a transmis-o personal lui Trump într-o convorbire telefonică.

Inițial, Trump a declarat că este „foarte furios” în legătură cu incidentul raportat, însă ulterior a adoptat un ton mai sceptic.

Conform CNN, Trump a distribuit, miercuri, un editorial din New York Post, intitulat „Fanfaronada despre un «atac» al lui Putin arată că Rusia este cea care stă în calea păcii”, în care este pusă sub semnul întrebării credibilitatea acuzațiilor Rusiei.

Acuzația a apărut într-un moment în care Ucraina și Statele Unite coordonau un cadru de pace actualizat, o sincronizare pe care Kievul a catalogat-o drept deliberată.

În aceeași zi în care a apărut afirmația, președintele Volodimir Zelenski a respins acuzația Rusiei, numind-o „o altă minciună” și avertizând că Moscova „caută un pretext” pentru noi atacuri asupra Ucrainei.

Avertismentul a fost urmat de reluarea atacurilor rusești câteva zile mai târziu. În noaptea de 1 ianuarie, Rusia a lansat un atac cu drone care a continuat până dimineață, soldat cu moartea a cel puțin doi civili și rănirea altor 16 persoane.

Până la prânz, grupurile de monitorizare au anunțat că o rachetă de croazieră a fost lansată spre regiunea Poltava.

De asemenea, Rusia a desfășurat atacuri masive cu drone asupra regiunilor Odesa și Volînia, aceasta din urmă la granița cu Polonia și Belarus, provocând avarii infrastructurii energetice și critice și lăsând „un număr semnificativ de consumatori fără energie electrică” în noaptea de Anul Nou, potrivit Ministerului Energiei.