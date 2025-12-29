Trump despre presupusul atac al Ucrainei asupra lui Putin: Am fost foarte supărat din cauza asta

Reacționând la întrebările jurnaliștilor cu privire la posibilul impact al acestui incident asupra eforturilor sale de mediere a păcii, Trump și-a exprimat nemulțumirea:

„Nu-mi place. Nu e bine. Am aflat astăzi despre asta de la președintele Putin. Am fost foarte supărat”.

Președintele american a subliniat caracterul delicat al momentului actual, potrivit Reuters.

„Este o perioadă delicată. Nu este momentul potrivit. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi. Alta este să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva”, a declarat Trump.

Întrebat dacă există dovezi concrete ale unui astfel de atac, liderul de la Casa Albă a răspuns laconic: „Vom afla”.

Trump a caracterizat convorbirea telefonică pe care a purtat-o luni cu omologul său rus drept „o discuție foarte bună”, în ciuda tensiunilor. Referindu-se la negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina, acesta a recunoscut complexitatea situației: „Avem câteva probleme foarte spinoase”.

Acuzațiile lansate de Moscova nu au fost încă verificate independent, iar Kievul a respins categoric implicarea în vreun atac asupra reședinței prezidențiale ruse.