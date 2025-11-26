Prima pagină » Știri externe » Cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe, au murit

Cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe, au murit

Doi membri ai Gărzii Naționale din Virginia de Vest, împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, au murit, a anunțat guvernatorul statului.
Cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe, au murit
Sursa foto: Cody Hendrix/White House/dpa -
Laurentiu Marinov
26 nov. 2025, 23:15, Știri externe

Guvernatorul Patrick Morrisey a confirmat decesele lor într-o postare pe rețelele de socializare . „Suntem în contact permanent cu oficialii federali pe măsură ce ancheta continuă”, a declarat guvernatorul, citat de AP.

Un suspect, aflat acum în arest, a fost, de asemenea, împușcat și are răni care nu se crede că îi pun viața în pericol, potrivit unui oficial al forțelor de ordine care a vorbit cu AP sub condiția anonimatului.

Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în cap, potrivit unei persoane familiarizate cu detaliile incidentului, care a vorbit cu AP sub condiția anonimatului.