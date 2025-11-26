Cei doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe, au murit

Guvernatorul Patrick Morrisey a confirmat decesele lor într-o postare pe rețelele de socializare . „Suntem în contact permanent cu oficialii federali pe măsură ce ancheta continuă”, a declarat guvernatorul, citat de AP.

Un suspect, aflat acum în arest, a fost, de asemenea, împușcat și are răni care nu se crede că îi pun viața în pericol, potrivit unui oficial al forțelor de ordine care a vorbit cu AP sub condiția anonimatului.

Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în cap, potrivit unei persoane familiarizate cu detaliile incidentului, care a vorbit cu AP sub condiția anonimatului.