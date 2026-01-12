Teheranul susține că protestele din Iran sunt „sub control”

În remarcile transmise de Al Jazeera, căreia i s-a permis să continue să raporteze în țară, în ciuda faptului că internetul a fost întrerupt, oficialul a precizat: „Suntem gata pentru război, dar și pentru dialog”, a declarat oficialul, citat de Sky News.

În remarcile sale acide, ministrul de Externe al Iranului îl învinovățește pe Donald Trump, dar și Israelul pentru violențele din țara sa: „De aceea demonstrațiile au devenit violente și sângeroase, pentru a-i oferi președintelui american un pretext să intervină”, a declarat Araqchi.

Araqchi susține, și că violențele au atins un nivel maxim în weekendul care tocmai a trecut.

Ministrul de Externe susține că serviciile de internet vor fi restabilite

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araqchi, susține că serviciile de internet din țară vor fi restabilite, după ce acestea au fost întrerupte pentru aproximativ 86 de ore.

Oficialul susține că restabilirea furnizării internetului se va face „în coordonare cu autoritățile locale de securitate”.

El nu a oferit niciun termen pentru restabilirea serviciilor, ceea ce ar putea oferi o imagine mult mai clară a ceea ce s-a întâmplat în Iran în ultimele săptămâni.

Iranul se află în a treia săptămână de proteste, pe fondul prăbușirii monedei naționale, Rialul.

Potrivit Human Rights Activists News Agency, peste 544 de iranieni au murit în timpul violențelor. Alte 579 de decese sunt în curs de verificare, ceea ce ar putea duce bilanțul total la peste 1.100 de victime. Acuzele la adresa lui Donald Trump vin, după ce duminică, acesta a declarat că administrația sa monitorizează protestele mortale și continuă să analizeze posibile opțiuni militare.