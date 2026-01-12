Proteste Iran. Peste 500 de morți în urma represiunii regimului. SUA analizează opțiuni de intervenție

Demonstrațiile, declanșate la finalul lunii decembrie pe fondul prăbușirii monedei naționale, rialul, au intrat în a treia săptămână și reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa regimului de la Teheran din ultimii ani.

Organizația pentru drepturile omului a anunțat că cel puțin 544 de persoane au murit în urma protestelor violente, față de 116 raportate cu o zi înainte. Alte 579 de decese sunt încă în curs de verificare, ceea ce ar putea ridica bilanțul total la peste 1.100 de victime. De asemenea, peste 10.600 de persoane au fost arestate și transferate în penitenciare.

Victime împușcate de la mică distanță

Potrivit aceleiași surse, majoritatea victimelor din protestele violente din Iran au fost ucise cu muniție reală sau gloanțe de tip pellet, multe dintre focuri fiind trase de la mică distanță. Televiziunea de stat iraniană a difuzat imagini cu zeci de saci mortuari la un institut medico-legal din Teheran, susținând că victimele ar fi fost ucise de „teroriști înarmați”.

În paralel, rudele victimelor s-au adunat în fața centrului medico-legal Kahrizak pentru a-și identifica apropiații decedați, în timp ce autoritățile mențin un blackout informațional în toate cele 31 de provincii ale țării.

Reacții dure din partea SUA și Israelului

În contextul escaladării protestelor, președintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul „opțiuni foarte puternice” și că armata SUA analizează situația. El a avertizat că orice represalii din partea Teheranului vor fi întâmpinate cu lovituri „la niveluri nemaiîntâlnite”.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat situația cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, iar potrivit Reuters, cei doi ar fi abordat inclusiv posibilitatea unei intervenții americane. Israelul se află în stare de alertă, temându-se de o eventuală escaladare regională.

În replică, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baagher Qalibaf, a avertizat că bazele americane și teritoriul israelian vor deveni „ținte legitime” în cazul unei intervenții militare. Declarațiile au fost însoțite de scandări „Moarte Americii” în parlamentul de la Teheran.

Președintele promite dialog

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că este dispus să asculte nemulțumirile populației și să rezolve problemele economice, însă a acuzat „teroriști” susținuți din exterior de violențe și distrugeri. El a îndemnat populația să se distanțeze de „instigatori” și „grupări violente”.