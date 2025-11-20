Aeroport european închis temporar din cauza baloanelor

Pentru mai mult de o oră, toate operațiunile au fost suspendate pe aeroport din cauza baloanelor lansate de traficanții de țigări, care au fost detectate din nou pe radare.

Potrivit autorităților lituaniene, incidentul s-a petrecut la doar câteva ore după ce fuseseră redeschise punctele de trecere a frontierei cu Belarus. Acestea au fost închise luna trecută din cauza perturbărilor aeriene provocate de baloanele meteo, venite tot de peste graniță.

Aeroport vizat de atacuri hibride

Guvernul susține că baloanele sunt folosite de rețele de contrabandă cu țigări și acuză Minsk-ul că tolerează fenomenul. Oficialii Centrului Național pentru Managementul Crizelor din Lituania au descris practica drept o formă de „atac hibrid”.

„Dacă atacurile hibride de acest fel continuă, toate punctele de trecere a frontierei ar putea fi închise din nou”, a avertizat un purtător de cuvânt al prim-ministrului lituanian Inga Ruginiene, citat de Reuters.

Lukașenko neagă acuzațiile

De cealaltă parte, președintele belarus Aleksandr Lukașenko a respins acuzațiile, numind închiderea frontierei o „escrocherie nebună”. El acuză Occidentul că poartă astfel „un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei”.

De la începutul lui 2023, autorităţile lituaniene au raportat din ce în ce mai multe baloane care traversează frontiera cu Belarus. În toate cazurile, acestea au fost folosite pentru transportul ţigărilor de contrabandă. La începutul lunii octombrie, zborurile la aeroportul din Vilnius au fost perturbate în două nopţi consecutive, iar traficul aerian a fost suspendat timp de șase ore. Au fost anulate patru zboruri, iar alte şapte curse deviate.

Înainte de noul incident, numărul rapoartelor privind astfel de interferențe aeriene scăzuse în ultimele săptămâni, au precizat autoritățile locale.

Lituania, membră a Uniunii Europene și a NATO, este situată pe flancul estic al alianței occidentale. Țara se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad, precum și cu Belarus, aliat al Rusiei.