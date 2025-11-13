Aeroport din Japonia, închis din cauza unui urs care a ajuns pe pistă

Incidentul s-a produs miercuri, 12 noiembrie. Animalul, un mic urs brun, a fost văzut alergând pe pista Aeroportului Hanamaki din prefectura Iwate în timp ce un avion ateriza, potrivit Le Figaro.

Autoritățile locale au suspendat zborurile timp de peste o oră. Camerele de securitate de securitate ale aeroportului au înregistrat animalul în timp ce alerga pe pistă. În apropiere, un avion ateriza. Ulterior, polițiștii și personalul aeroportului au verificat zona, dar nu au găsit animalul. După verificări, activitățile pe aeroport au revenit la normal.

Acesta nu este primul incident cu urși din 2025. În luna iunie, un urs a provocat două închideri într-o singură zi pe Aeroportul Yamagata.

Urși din ce în ce mai prezenți în locurile oamenilor

Japonia are aproape 60.000 de urși. Începând din aprilie, 13 oameni au murit în urma unor atacuri ale urșilor ceea ce reprezintă un record. Recent, Armata și Poliția au fost mobilizate pentru a proteja populația. Autoritățile din Japonia au revizuit reglementările pentru a permite polițiștilor să împuște urși. Modificarea le permite polițiștilor să folosească puști deoarece pistoalele nu sunt suficient de puternice. Campania se concentrează asupra zonelor în care au loc numeroase atacuri ale urșilor. Polițiștii au primit informații de la asociațiile locale de vânătoare despre obiceiurile urșilor înainte de a începe operațiunile joi, pe 13 noiembrie.

Anterior, armata a fost trimisă în zonele cu mulți urși. Totuși, militarii nu sunt înarmați și nu vânează animale. Ei sunt echipați cu spray anti-urși, bastoane, scuturi, ochelari de protecție, veste antiglonț și lansatoare de plase. În plus militarii ajuta la transportul capcanelor pentru urși, al vânătorilor și al animalelor capturate.

În paralel, autoritățile locale au luat măsuri pentru a împiedica urșii să intre în localități, inclusiv în zonele rezidențiale și în cele turistice. Totuși, în fiecare zi, camerele de supraveghere video filmează urși care ajung lângă case, în curți, în parcuri și alte locuri situate în zonele rezidențiale.

O penurie de alimente, în special de ghinde, i-a determinat pe unii urși, a căror populație se extinde rapid în Japonia, să se aventureze în orașe, în special în prefecturile din nord. De asemenea, depopularea din zonele rurale a estompat granițele tradiționale dintre orașe și habitatele urșilor, încurajând urșii să își extindă teritoriul.