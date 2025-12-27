Prima pagină » Știri externe » O minge de foc a iluminat cerul Japoniei, cu Muntele Fuji în fundal

O minge de foc a iluminat cerul Japoniei, cu Muntele Fuji în fundal

O minge de foc sau un meteor a iluminat cerul din Shizuoka, Japonia, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Muntele Fuji în fundal a adăugat un plus de spectaculozitate imaginilor.
Andreea Tobias
27 dec. 2025, 09:27, Știri externe

Fenomenul astronomic a fost observat în regiunea Shizuoka, cu celebrul Munte Fuji în fundal.

Mingea de foc a strălucit pe cerul întunecat, creând un spectacol vizual impresionant. Meteorul a fost vizibil pentru o scurtă perioadă de timp. Fenomenul a fost surprins de camere și distribuit pe rețelele de socializare.

 

Meteorii sunt fragmente de roci spațiale care intră în atmosfera Pământului. Atingerea cu aerul le face să se încălzească și să emită lumină.

Mingile de foc pot fi mai strălucitoare decât planeta Venus și lasă adesea urme luminoase pe cer.

Muntele Fuji este cel mai înalt vârf din Japonia. Cu o înălțime de 3.776 de metri, este un simbol național și o destinație turistică populară.

