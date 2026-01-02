Autoritățile ucrainene au dispus evacuarea copiilor din Ucraina din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk

Autoritățile ucrainene au ordonat vineri evacuarea a peste 3.000 de copii, împreună cu părinții sau tutorii lor legali, din aproximativ 40 de localități situate în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, zone unde forțele ruse au înregistrat progrese militare în ultimele luni. Informația a fost transmisă de agenția France Presse și confirmată de oficiali locali.

Măsură de urgență în zonele de conflict

Decizia privind evacuarea copiilor din Ucraina a fost luată în urma deteriorării accelerate a situației de securitate din aceste regiuni. Autoritățile regionale au avertizat că atacurile cu rachete, drone și artilerie au devenit mai frecvente, iar infrastructura civilă, inclusiv școli, spitale și rețele energetice, este tot mai des vizată.

Potrivit administrațiilor militare regionale, evacuarea este obligatorie pentru familiile cu minori, scopul principal fiind protejarea vieții copiilor. Oficialii au precizat că transportul este asigurat de stat, iar persoanele evacuate sunt relocate temporar în zone considerate mai sigure din centrul și vestul Ucrainei.

Sprijinul acordat familiilor

În cadrul operațiunii de evacuare a copiilor din Ucraina, autoritățile colaborează cu organizații umanitare naționale și internaționale pentru a asigura cazare, hrană, asistență medicală și sprijin psihologic familiilor afectate. De asemenea, părinții sunt încurajați să coopereze cu autoritățile locale, întrucât refuzul evacuării poate pune în pericol siguranța minorilor.

Guvernul de la Kiev a subliniat că această măsură este temporară, însă necesară, în contextul evoluțiilor militare imprevizibile. Situația din regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk rămâne volatilă, iar autoritățile nu exclud extinderea ordinului de evacuare și către alte localități, dacă situația de pe front se va agrava.

Evacuarea copiilor din Ucraina, prioritate națională

Protejarea civililor, în special a copiilor, rămâne o prioritate pentru statul ucrainean.

Evacuarea copiilor din Ucraina este parte a unei strategii mai ample de reducere a riscurilor umanitare generate de conflictul aflat în desfășurare, care durează de peste doi ani.