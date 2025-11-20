Criză politică la Kiev: Zelenski refuză să-și demită șeful de cabinet

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu una dintre cele mai puternice crize politice de la începutul invaziei ruse, după dezvăluirea scandalului de corupție din sectorul energetic.

Potrivit investigației desfășurate de agențiile anticorupție, 100 de milioane de dolari au fost deturnați printr-o schemă de comisioane ilegale. Comisioanele erau percepute contractorilor în schimbul accesului la lucrări pentru compania nucleară de stat Energoatom.

Zelenski, ținta acuzațiilor, fără probe

Deși presiunea politică și publică este în creștere, liderul de la Kiev refuză să-l demită pe șeful său de cabinet, Andrii Iermak. Potrivit Associated Press, oponenții politici ai lui Zelenski susțin că un astfel de scandal nu ar fi putut avea loc fără ca acesta să fie la curent. Totuși, ei nu au prezentat nicio dovadă care să susțină aceste afirmații.

Procurorii anticorupție au descoperit că oficiali de rang înalt au cerut „până la 15%” comisioane ilegale” contractorilor. Ancheta a presupus „peste 1.000 de ore de interceptări”, în care suspecții foloseau alte nume și un limbaj codificat pentru a discuta mecanismul fraudulos

Schema, greu de imaginat fără sprijin politic

După izbucnirea scandalului, parlamentul a aprobat demiterea miniștrilor energiei și justiției, iar biroul președintelui a impus sancțiuni chiar unor apropiați implicați.

Printre cei vizați se află și Tymur Mindich, coproprietar al companiei media înființate de Zelenski. Kvartal 95 Studio este deţinută în comun de acesta și de Volodimir Zelenski.

Cu toate acestea, reacțiile publice și politice continuă să crească. Mulți dintre opozanți și chiar aliați ai liderului ucrainean susțin că responsabilitatea ar trebui să ajungă la niveluri mai mari. „E greu de imaginat că toate acestea se întâmplă fără sprijin politic”, a declarat șefa comisiei anticorupție din parlament, Anastasiia Radina. Ea a subliniat că menținerea lui Iermak în funcție „provoacă o criză internă și mai mare”.

Iermak, „vicepreședinte de facto”

Andrii Iermak, descris de analiști drept un fel de „vicepreședinte de facto” al Ucrainei, rămâne una dintre cele mai influente figuri din administrația Zelenski. El face parte din cercul de putere al președintelui de aproape cinci ani.

Însă nici Zelenski, nici și șeful său de cabinet nu sunt acuzați oficial de vreo abatere. Sub anonimat, oficiali din administrația prezidențială ucraineană au precizat pentru sursa citată că „nu există nicio decizie privind demiterea lui Iermak”.

În joc, credibilitatea Ucrainei

Scandalul a izbucnit într-un moment extrem de sensibil pentru Ucraina. Bombardamentele rusești au lăsat milioane de oameni fără curent, iar populația este deja frustrată de situația din energie. Dezvăluirile despre deturnarea banilor nu au făcut decât să amplifice această nemulțumire.

Criza pune în pericol nu doar stabilitatea internă, ci și credibilitatea Ucrainei în fața partenerilor occidentali. Iar susținerea acestora rămâne vitală pentru continuarea efortului de război.