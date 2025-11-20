Zelenski: 26 morți și 22 de persoane dispărute după atacul din Ternopil

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că operațiunile de căutare și salvare din Ternopil au continuat toată noaptea și sunt încă în desfășurare.

Potrivit acestuia, 22 de persoane sunt în continuare date dispărute, iar peste 230 de salvatori din nouă regiuni ale Ucrainei au fost mobilizați la fața locului.

Zelenski a precizat că, în anumite zone, lucrările se desfășoară exclusiv manual, din cauza prăbușirilor majore și a fragmentării structurilor.

„Acest lucru complică căutările”, a spus președintele.

Bilanțul actual indică 26 de morți, dintre care trei copii.

Zelenski a transmis condoleanțe familiilor victimelor.

Șeful statului ucrainean le-a mulțumit salvatorilor, echipajelor medicale și polițiștilor care lucrează neîntrerupt de aproape 24 de ore.

„Este extrem de important ca, în astfel de zile grele, în ciuda atacurilor Rusiei și a terorii sale, oamenii noștri să știe că se pot baza pe ajutor și sprijin”, a spus el.