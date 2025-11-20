Ungaria cere oprirea sprijinului financiar european acordat Ucrainei pe fondul scandalului de corupție din sectorul energetic

Péter Szijjártó, ministrul de externe al Ungariei, a criticat Uniunea Europeană pentru sprijinirea financiară a Ucrainei, declarând: „Există o mafie de război, un sistem corupt care funcționează în Ucraina, iar apoi președinta Comisiei Europene, în loc să oprească plățile și să ceară o aprobare financiară imediată, ea vrea să trimită încă 100 de miliarde Ucrainei. Asta este o nebunie”, joi, într-o conferință de presă.

Șeful diplomației de la Budapesta a susținut că blocul comunicat ar trebui să suspende orice finanțare pe fondul scandalului de corupție de la Kiev.

Comentariile lui Szijjártó vin pe fondul demisiilor de la Kiev în urma scandalului de corupție din domeniul energetic. Parlamentul ucrainean a demis miercuri pe ministrul de justiție, German Galushchenko și pe ministrul Svitlana Hrynchuk, ambii implicați într-o anchetă ce vizează presupusa schemă de mită de 100 de milioane de dolari privind controlul contractelor din cadrul agenției naționale de energie nucleară.

Szijjártó a susținut că perspectivele pentru Ucraina „nu sunt deloc pozitive” și a respins ideea că timpul ar lucra în favoarea Kievului. În plus, acesta a precizat că Budapesta va susține orice soluție de pace din partea președintelui american Trump.