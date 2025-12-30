Prima pagină » Justiţie » Profesori și studenți din Galați, trimiși în judecată pentru mită la examenul de rezidențiat

Un scandal de corupție zguduie Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați. Procurorii DNA au trimis în judecată profesori universitari și studenți în legătură cu examenul de rezidențiat, după ce ar fi fost acceptate și primite sume de bani și bijuterii pentru promovarea frauduloasă a candidaților.
Potrivit procurorilor, profesorul Dumitriu Buzia Olimpia, președinta comisiei de examinare și coordonator al rezidențiatului, ar fi primit promisiunea unei mite de 9.200 de euro de la o rezidentă farmacistă. În schimb, ar fi furnizat subiectele examenului înainte de termen, pentru ca rezidenții să fie ajutați să promoveze fraudulos. Suma a fost ulterior ridicată de soțul său, D.M., care ar fi acționat în numele ei.

În aceeași anchetă, alte cadre didactice, Robu Silvia și Bălănescu Fănică, ar fi primit bijuterii și bani de la candidați. De asemenea, pe durata examenului, studenții ar fi avut acces la telefoane, smartwatch-uri și notițe, contrar regulamentului oficial.

În total, 20 de studenți candidați și alte persoane implicate au fost deferite justiției pentru dare de mită, iar 7 studenți au recunoscut faptele și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, primind pedepse cu suspendare și muncă în folosul comunității.

DNA a instituit sechestru pe suma de 9.200 de euro și pe bijuterii, pentru confiscarea specială a bunurilor obținute ilicit. Dosarul a fost trimis Tribunalului Galați, iar procurorii subliniază că trimiterile în judecată nu încalcă prezumția de nevinovăție.

