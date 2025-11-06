Împrumutul UE acordat Ucrainei ar putea fi garantat cu cel mai mare fond de investiții din lume

UE a elaborat un plan de împrumut de 140 de miliarde de euro garantat cu activele înghețate ale statului rus, însă acesta a fost contestat de Belgia, țara în care se află instituția financiară care administrează averea Rusiei.

Momentan, discuțiile se află în impas, UE având dificultăți în a obține împrumutul fără garanții substanțiale, din cauza riscului ca Ucraina să nu fie niciodată în măsură să ramburseze fondurile, scrie The Times.

Potrivit sursei citate, doi economiști norvegieni sunt de părere că țara lor ar trebui să compenseze câștigul obținut din vânzarea de petrol și gaze aliaților în contextul războiului din Ucraina, oferind o parte din fondul suveran drept garanție.

Fondul de pensii de stat al Norvegiei a fost înființat în 1990 pentru a investi veniturile obținute din combustibilii fosili și, în prezent, este cel mai mare fond suveran de investiții din lume.

UE ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina până la un acord final

Guri Melby, liderul Partidului Liberal din Norvegia, a declarat pentru agenția de știri NTB că „Ucraina luptă nu numai pentru propria libertate, ci și pentru libertatea întregii Europe – și a noastră. Norvegia trebuie să contribuie acolo unde poate. Este atât responsabil, cât și corect să acționăm ca garant pentru un împrumut acordat Ucrainei”.

Mette Frederiksen, prim-ministrul danez care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a declarat că ar fi „minunat” dacă Norvegia ar interveni pentru garanția acestui împrumut.

În această săptămână, Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, a avertizat că Uniunea Europeană ar putea fi obligată să asigure o finanțare temporară pentru Ucraina dacă statele membre nu ajung curând la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate.

În plus, surse europene citate de Politico avertizează că „refuzul Belgiei de a sprijini un împrumut al Uniunii Europene de mai multe miliarde de euro pentru Ucraina ar putea determina FMI să blocheze sprijinul financiar pentru Kiev”.