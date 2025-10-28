UE joacă dur: ori luați banii Rusiei, ori scoateți banii din buzunar

Ideea împrumuturilor comune europene este respinsă de majoritatea guvernelor din blocul UE, iar în acest context, Comisia Europeană o folosește ca pârghie pentru a le determina să aprobe utilizarea activelor Moscovei.

Comisia Europeană este perfect conștientă că este și mai greu ca planul B – reprezentat de euroobligațiuni – să fie acceptat pentru finanțarea unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru reparații pentru Kiev decât ideea sa de a utiliza activele înghețate ale Rusiei, scrie POLITICO.

Oficialii europeni pariază că Belgia, care deține aproape toate activele rusești și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legitimitatea confiscării acestora, dar și alte țări care au ridicat obiecții, vor fi convinse să accepte planul de împrumut comun.

„Lipsa disciplinei fiscale [în unele țări ale UE] este atât de mare încât nu cred că euroobligațiunile vor fi acceptate, cu siguranță de către țările frugale (de exemplu Germania sau Țările de Jos – n.r.), în următorii 10 ani”, a declarat Karel Lannoo, directorul executiv al Centrului pentru Studii Politice Europene, potrivit POLITICO.

În aceste condiții, utilizarea activelor rusești înghețate pare a fi singura soluție viabilă. „140 de miliarde de euro reprezintă o sumă enormă și trebuie să o folosim. Trebuie să arătăm că nu ne este frică”, a mai subliniat Lannoo.

Belgia, reticentă

Guvernele europene și Banca Centrală Europeană au început, treptat, să accepte utilizarea activelor rusești confiscate pentru a finanța suma de 140 de miliarde de euro pentru a sprijini Ucraina. Totuși, săptămâna trecută, această inițiativă – care are nevoie de sprijin unanim din partea membrilor UE – s-a lovit de opoziția Belgiei, forțând blocul să amâne aprobarea acestuia până cel mai devreme în decembrie.

Un al doilea diplomat care cunoaște discuțiile a respins la fel de categoric planul B. „Ideea că euroobligațiunile ar putea fi luate în considerare în mod serios este pur și simplu ridicolă”, a declarat acesta pentru sursa citată.

O altă opțiune pe masă

Potrivit POLITICO, mai este o a treia opțiune pe masă: UE ar putea căuta active rusești în alte țări din bloc în valoare de 25 de miliarde de euro.

Până atunci, marea majoritate a activelor se află sub tutela unui depozitar financiar din Belgia, iar acest lucru expune țara la un risc financiar și juridic considerabil. Pe de altă parte, Comisia a minimizat riscurile pentru Belgia, subliniind că suma de 140 de miliarde de euro ar fi rambursată Rusiei numai dacă Moscova ar pune capăt războiului și ar plăti despăgubiri Ucrainei.