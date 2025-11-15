Fost asociat al lui Zelenski, cândva negociator din umbră, acuzat în scandalul de corupție

Mindich era asociat cu temerile crescânde legate de influența sa tot mai mare în industriile profitabile ale țării, accesul său fiind facilitat de legăturile sale cu președintele Volodimir Zelenski. Cei doi au fost cândva parteneri de afaceri, iar influența lui Mindich s-a extins în timpul mandatului lui Zelenski, scrie Associated Press.

Amploarea acestei influențe a fost dezvăluită săptămâna aceasta, când autoritățile anticorupție din Ucraina au făcut publice concluziile unei anchete de 15 luni privind o schemă de deturnare de fonduri în valoare de 100 de milioane de dolari, în care erau implicați înalți funcționari și compania nucleară de stat din Ucraina, acuzându-l pe Mindich că ar fi creierul din spatele complotului.

Mindich a fugit din țară, iar orice procedură penală împotriva sa va fi probabil desfășurată în lipsă. Doi miniștri de rang înalt au demisionat.

Oficialii, experții și activiștii ucraineni susțin că ascensiunea lui Mindich la putere este strâns legată de relația sa privilegiată cu președintele și cercul restrâns al lui Zelenski.

Ancheta nu îl implică pe Zelenski însuși, iar acesta a susținut în mod deschis activitatea agențiilor anticorupție și l-a sancționat pe Mindich odată ce concluziile anchetei au fost făcute publice.

„Ceea ce auzeam doar ca zvonuri are acum dovezi”, a declarat activista Tetiana Shevchuk de la Centrul de Acțiune Anticorupție din Ucraina. „De mult timp auzim că Tymur Mindich este un controlor din umbră al sectorului energetic”.