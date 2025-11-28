Cazul Iermak: Cine este și cum a ajuns mâna dreaptă a lui Zelenski în centrul celui mai mare scandal al mandatului

Potrivit unei anchete realizate de Kyiv Independent, Iermak și-a consolidat în ultimii ani o putere rar întâlnită în politica ucraineană, influențând decisiv parlamentul, guvernul și instituțiile de aplicare a legii.

Deși nu a fost acuzat oficial în dosarul de corupție în care sunt vizate figuri importante din anturajul președintelui, reputația lui Iermak a fost grav afectată, iar Zelenski a decis în cele din urmă demiterea acestuia pentru a limita pierderile de imagine.

Suspiciuni de implicare în scandalul de corupție

Investigația Biroului Național Anticorupție din Ucraina a scos la iveală o schemă de spălare a peste 100 de milioane de dolari din fonduri publice, bani folosiți inclusiv pentru construirea unor vile de lux de lângă Kiev. Printre beneficiarii indirecți ar figura și Iermak, potrivit unor surse citate de presă.

Mai mulți apropiați de-ai săi – inclusiv foști adjuncți și colaboratori – au fost acuzați de îmbogățire ilicită, mită și spălare de bani. Criticii afirmă că Iermak fie tolerează corupția, fie este parte a mecanismului.

Influență totală asupra instituțiilor statului

Rolul politic al lui Iermak a fost descris drept covârșitor. El a fost responsabil pentru gestionarea multor domenii ale guvernării și pentru implementarea viziunii prezidențiale, controlând numiri-cheie și influențând politicile interne și externe.

Sub conducerea lui, Președinția ar fi acumulat o putere fără precedent, datorită majorității parlamentare și stării de război.

Totodată, Iermak ar fi jucat un rol esențial în orientarea politicii externe, în special în relația cu SUA, Rusia și aliații europeni – deși, recent, mai multe surse occidentale l-au descris drept nepopular și dificil în negocieri.