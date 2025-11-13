Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, a spus că anchetele referitoare la activitățile de corupție și descoperirea schemelor ilegale care implică înalți oficiali au demonstrat că instituțiile anticorupție din Ucraina își fac treaba.

Conform unui jurnalist de la European Pravda, Comisia Europeană a declarat că identificarea funcționarilor corupți arată că structurile anticorupție ale statului funcționează.

„Această investigație arată că organismele anticorupție există și funcționează în Ucraina”, a spus Mercier în cadrul unei conferințe de presă.

„Lupta împotriva corupției a fost esențială pentru pachetul nostru de extindere”, a mai declarat acesta.

De asemenea, Mercier a mai declarat că „lupta împotriva corupției este esențială pentru ca o țară să adere la UE. Aceasta necesită eforturi continue pentru a garanta o capacitate puternică de combatere a corupției și respectarea statului de drept”.

Pe 12 noiembrie, Cabinetul de Miniștri condus de premierul Iulia Svyrydenko a decis să prezinte Consiliului Național de Securitate și Apărare o propunere pentru impunerea de sancțiuni asupra lui Tymur Mindich și Oleksandr Tsukerman.

Anterior, ministrul danez al Economiei, Stephanie Lose, a afirmat că Uniunea rămâne în sprijin pentru Ucraina în contextul scandalului din sectorul energetic.

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că „corupția este răspândită în Europa, dar ceea ce contează este modul în care statele răspund”.

În schimb, ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a afirmat că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze „să trimită banii cetățenilor europeni către Ucraina”, ca urmare a celui mai recent scandal de corupție.