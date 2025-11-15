Se rupe lanțul de iubire dintre Zelensky și prietenii apropiați / Omul care l-a adus în show-biz, acuzații de spălare de bani de 100 de milioane de dolari / Toaleta din aur care a făcut înconjurul planetei

Nu au apucat să se liniștească foarte bine apele de la scandalul de corupție din vară, că administrația de la Kiev se află acum în centrul altuia, mult mai amplu decât cel din vară.

Atunci, administrația Zelensky fusese subiectul unor manifestații de stradă ample, după ce președintele ucrainean fusese acuzat că încearcă să treacă o lege care limita competențele agențiilor anti-corupție independente.

Tot atunci, Uniunea Europeană i-a atras atenția lui Zelensky asupra derapajelor sale de Putere, iar președintele ucrainean a abandonat demersul.

O toaletă din aur și saci cu bani

Acum, un dosar de corupție voluminos, cu probe detaliate, cu acuzații incriminatoare, în care sunt implicate figuri foarte importante ale statului, acuzate că luau comisioane ilegale din proiecte de construcție menite să protejeze centralele electrice de atacurile rusești, într-o perioadă în care ucrainenii trăiesc zilnic cu înteruperi de curent, este făcut public, relatează Financial Times, într-un articol intitulat „Saci de bani și o toaletă de aur: criza corupției devorează guvernul Zelensky” și citat de gandul.ro.

Articolul din publicația americană descrie incredibila opulență din apartamentele din Kiev ale apropiaților lui Volodimir Zelensky, dar ceea ce a șocat cu adevărat nu numai publicul ucrainean, ci toată lumea a fost toaleta din aur a unuia dintre aceștia.

În documente sunt incluse fotografii cu saci cu bani și casete audio ce surprind oficiali care vorbesc despre cum să spele banii.

Timur Mindich, omul din spatele lui Zelensky și dirijorul schemei de corupție

Lumea întreagă e în stare de șoc după dezvăluirile NABU (Biroul Național Anticorupție al Ucrainei), care livrează dovezi fără echivoc că cercul de apropiați ai președintelui au jefuit țara în plin război, așa cum titra publicația online Ukrainska Pravda.

În urma acestuia, Zelensky a cerut demisiile ministrului de Justiție, Gherman Galușcenko și a ministrului Energiei, Svitlana Hrynciuk, ambii înlăturați din Consiliul Național de Securitate.

În același timp, liderul de la Kiev a impus sancțiuni asupra lui Timur Mindich, prieten și fost partener de afaceri, inculpat în acest caz.

Procurorii au acuzat că Mindich a fost “co-organizatorul” schemei de corupție devoalate de anchetă.

Mai mult, în jur de 100 milioane de dolari sub formă de fonduri ilicite au trecut prin biroul său. Practic, aici se spălau fondurile obținute prin metode criminale, arăta Biroul Național Anti-Corupție al Ucrainei (Nabu), potrivit gandul.

Aici, în apartamentul cu toaletă din aur, și-a făcut Zelensky ziua acum cinci ani

Personajul principal al comunicatului NABU este Timur Mindich, unul dintre foștii coproprietari ai companiei Kvartal 95, cea care l-a propulsat pe Zelensky în cariera de comediant și i-a construit rețeaua financiară din umbră.

Perchezițiile anchetatorilor NABU au avut loc la apartamentul cu toaleta de aur de pe str. Konovaltsev 15 și în birourile grupului Mindich.

Aici și-a sărbătorit Zelensky ziua de naștere acum cinci ani.

Dosarul arată o fraudă de 95 de milioane de USD la Energoatom, plus deturnarea fondurilor pentru construcția liniile defensive și licitațiile de drone.

„Acum, se ține la distanță”

În total, perchezițiile NABU au vizat 70 de locații. Cinci persoane au fost arestate, cu ajutorul Oficiuului Procuraturii Speciale Anti-Corupție, care expun corupția masivă din sectorul energetic.

Potrivit anchetatorilor, mai mulți oficiali și oameni de afaceri au conspirat pentru a forța furnizorii Energoatom, compania de energie nucleară, să achite între 10 și 15 la sută din valoarea fiecărui contract, scrie gandul.ro.

Această investigație a NABU a strâns peste 1.000 de probe și a declanșat frustrare de proporții în Ucraina.

“Acum Zelenski se ține la distanță de oamenii implicați în acest caz, și încearcă în special să evite să fie asociat cu Mindich,” spune Volodymyr Fesenko, un specialist în științe politice din Kiev.

Mindich a fugit la Viena

Subiectul principal al anchetei, Mindich, a fost informat din timp și a părăsit țara, cu un avion privat, cu trei ore înainte de prezentarea anchetei. După ultimele informații, acesta ar fi la Viena.

Asociații săi, frații Zuckerman, au fugit aseară. Ei sunt vizați de un dosar de spălare de bani întocmit de FBI.

Un alt prieten al lui Zelensky, fostul viceprim-ministru Oleksy Chernișov, a fost acuzat de NABU că a primit 1,2 milioane de dolari și 100.000 de euro.

Zelensky, milos cu ai lui

Amploarea scandalului l-a obligat pe Zelensky să impună sancțiuni asupra lui Mindich, însă, chiar și așa, activiștii anti-corupție au sesizat natura ezitantă a acestei decizii.

Președintele ucrainean este la mijloc, între forțele de putere, acuzate că au jefuit Ucraina, și instituțiile anti-corupție (NABU și SAPO) pe care, tot el, în vară, încercase să le reducă din competențe.

În tot acest uriaș scandal, activiștii anticorupție ai Kievului acuză instituțiile lui Zelensky că obstrucționează instituțiile independente.

Activiștii anti-corupție de la Kiev susțin că agențiile de implementare a legii loiale președintelui pun presiune pe instituțiile anti-corupție independente.

La cine să mai fi ajuns caracatița corupției?

În iulie, serviciul secret al Ucrainei – SBU – a reținut un detectiv Nabu, căruia, ca să-i deschidă telefonul, i-au forțat pleoapele într-un mod cât se poate de violent.

Un procuror al Sapo a afirmat marți, în timpul unei audieri la Înalta Curte anti-corupție, că fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, un aliat de încredere al lui Zelenski, ar fi putut fi “influențat” de Mindich.

Totuși, până în acest moment, Umerov nu a fost acuzat oficial și neagă orice implicare în dosar, notează gandul.ro.