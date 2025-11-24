Unde sunt bijuteriile furate de la Louvre? În niciun caz în casa apropiatului lui Zelenski!

Ucrainenii au fost șocați să afle că bijuteriile furate în plină zi din Muzeul Louvre, în octombrie, au fost descoperite în casa apropiatului lui Zelenski, Mindich. Doar că, deși investigat pentru fapte de corupție, Mindich nu și-a adunat și asta la dosar. Totul este, de fapt, o dezinformare propagată de media rusești.

Un videoclip în care se arată bijuteriile furate de la Louvre (și descoperite în casa lui Mindich) a fost, de fapt, generat de Inteligența Artificială, informează Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU).

NABU a negat că ar fi găsit, în timpul perchezițiilor recente la casa lui Mindich, bijuteriile furate de la Louvre, chiar dacă întregul videoclip prezentat pe rețelele sociale era marcat cu logo-ul NABU.

Un furt care nu are legătură cu scandalul de corupție

Așa-zisele dezvăluiri ale propagandei pro-ruse de pe rețelele de socializare sunt, de fapt, o creație a IA, propagată cu intenția de a dezinforma de utilizatorii pro-ruși, pe rețelele de socializare.

Șocantul eveniment al furtului bijuteriilor de la Louvre nu are nimic în comun cu scandalul de corupție în care sunt implicați apropiații lui Zelenski.

Ca dovadă, colierul cu smaralde din clip, care este așezat lângă un teanc de bancnote despre care se sugera în videoclip că i-ar fi aparținut lui Mindich, este diferit în multe privințe de cel original.

Real vs. IA

În colierul real, există un model de smaralde pătrate și rotunde, în timp ce colierul fals are doar smaralde rotunde. Colierul real are și smaralde în formă de lacrimă care atârnă, dar acestea lipsesc din colierul fals.

Colierul real are, de asemenea, smaralde inelate cu cinci petale de diamant, în timp ce în videoclipul fals, există doar patru petale. Inteligența artificială are încă probleme în reproducerea detaliilor specifice ale unui obiect.

Scandalul de corupție în care este implicat Timur Mindich este real, nu, însă, și videoclipul cu bijuteriile furate din Louvre.

Sigla NABU, folosită în videoclip, este, de asemenea, falsă.

Uzurparea identității unei instituții media sau a unei organizații oficiale este o caracteristică a Operațiunii Matrioșka, campania de dezinformare condusă de Kremlin.