Vrăjitoare prinsă: înlocuia bijuteriile cu tinichele sub pretextul ritualurilor religioase. VIDEO

Vrăjitoarea folosea o metodă simplă, clasică. Punea bijuteriile pe un șervețel. Le acoperea, apoi le înapoia un alt șervețel cu tinichele.

Percheziții în Vâlcea pentru vrăjitoare înșelăciune

Polițiștii din Secția 21 București au făcut miercuri percheziții în Vâlcea. Vrăjitoarea este acuzată de înșelăciune în formă continuată.

Toate faptele s-au petrecut în iulie 2025, în Sectorul 6 din București.

Prima vrăjitoare înșelăciune: 15.000 de lei prejudiciu

În 6 iulie 2025, vrăjitoarea a abordat o victimă în Capitală, sub pretextul unui ritual religios special.

A convins-o să își scoată bijuteriile. Le-a pus într-un șervețel, apoi i-a oferit un alt șervețel. În el erau doar gablonțuri și monede fără valoare.

Prejudiciul ajunge la 15.000 de lei.

Alte tentative de bijuterii furt în București

În 19 iulie 2025, o a doua persoană a fost abordată, însă aceasta nu a căzut în capcana „vrăjitoarei”.

Pe 27 iulie 2025, a treia victimă nu a fost la fel de norocoasă. Și-a pierdut bijuteriile prin aceeași metodă cu ritual religios.

Complice la vrăjitoare înșelăciune prins în anchetă

Un bărbat a sprijinit activitatea vrăjitoarei. Rolul lui era cela de a transporta „vrăjitoarea” la locul faptelor.

„Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 19 noiembrie 2025, polițiștii din cadrul Secției 21 Poliție, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în județul Vâlcea. Femeia a fost depistată și condusă la audieri, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, informează Poliția Capitalei.

A participat la două dintre înșelăciunile cu bijuterii. Polițiștii îl caută în continuare.

Vrăjitoarea prinsă și dusă la audieri

Vrăjitoarea a fost găsită și dusă la audieri.