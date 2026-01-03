Calendar competiții de ciclism în 2026. Unde te poți da cu bicicleta în prima parte a anului?

- Cupa Primăverii Șosea – Etapa I, 15 martie. Competiția se va desfășura la Dragonul Roșu București.
Potrivit reprezentanților Federației Române de Ciclism, sezonul 2026 include 30 de etape de Cupă a României, precum și 15 Campionate Naționale și alte 47 competiții regionale dedicate diferitelor discipline, cu un cadru competițional divers, pentru toate categoriile de sportivi pasionați de ciclism.
Prima competiție de anul acesta, Campionatul Național de Ciclocros 2026 va avea loc în 11 ianuarie, în județul Prahova, la Florești.
Următoarele competiții organizate de FRC se desfășoară în luna martie:
În luna aprilie, sunt programate patru competiții:
Cupa Mării Negre – Etapa I, 18 aprilie. Competiția va avea loc la Constanța
CR MTB XCM #1 / Triada MTB Avrig, 18 aprilie. Competiția va avea loc la Avrig, județul Sibiu.
Maratonul Vinului, 25 aprilie, de la ora 8:00. Competiția va avea loc la Urlați, în județul Prahova.
În luna mai sunt programate 18 competiții, pentru cicliștii de toate vârstele.
CR MTB Copii #1 / Aegyssus XCO, 2 mai, ora 8:00. Competiția se desfășoară la Tulcea.
Cupa Mării Negre – Etapa II, 16 mai. Locație: Techirghiol, județul Constanța.
CN Șosea U23 / RoadGrandTour The Wall Pucioasa, 23-24 mai. Locație: Pucioasa, județul Dâmbovița.
CR MTB Copii #2 / Peak Performance MTB Race, 23 mai, ora 8:00. Competiția se va desfășura la Târgu Mureș.
Accenture Spring MTB Cup, 24 mai, ora 7:00. Competiția se va desfășura la Târgu Mureș, pe platoul Cornești
Măcin Mountain Fun, 29 mai. Locație: Greci, județul Tulcea.
CR DHI #1 / Momentum Sports DHI, 29 mai – 1 iunie. Locație: Mărișel, județul Cluj.
UCI Mountain Bike Continental Series, etapa a IV-a, 30 mai. Locație: Cheile Grădiștei, jud. Brașov
CR MTB XCO #2 / Triada MTB Cheile Grădiștei, 30 mai. Cheile Grădiștei, jud. Brașov
CR Șosea Copii #2 / Trofeul Alba Iulia, 30 mai. Locație: Alba Iulia.
Sportivii care doresc să se înscrie la competiții o pot face prin intermediul formularului publicat pe Federația Română de Ciclism. De asemenea, calendarul cu programul complet al competițiilor din acest an poate fi consultat pe site-ul Federației Române de Ciclism.