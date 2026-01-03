Prima pagină » Sport » Calendar competiții de ciclism în 2026. Unde te poți da cu bicicleta în prima parte a anului?

Calendar competiții de ciclism în 2026. Unde te poți da cu bicicleta în prima parte a anului?

Sportivii pasionați de ciclism au prilejul de a se înscrie la concursurile din noul sezon, organizate de Federația Română de Ciclism.
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Daiana Rob
03 ian. 2026, 17:03, Sport

Potrivit reprezentanților Federației Române de Ciclism, sezonul 2026 include 30 de etape de Cupă a României, precum și 15 Campionate Naționale și alte 47 competiții regionale dedicate diferitelor discipline, cu un cadru competițional divers, pentru toate categoriile de sportivi pasionați de ciclism.

Prima competiție de anul acesta, Campionatul Național de Ciclocros 2026  va avea loc în 11 ianuarie, în județul Prahova, la Florești.

Martie

Următoarele competiții organizate de FRC se desfășoară în luna martie:

  • Cupa Primăverii Șosea – Etapa I, 15 martie. Competiția se va desfășura la Dragonul Roșu București. 
  • Cupa Primăverii MTB – Etapa I,  21 martie. Competiția se va desfășura la Florești, județul Prahova.
  • Cupa Primăverii Șosea – Etapa II, 22 martie. Locație: Dragonul Roșu București.
  • Cupa Primăverii MTB – Etapa II, 28 martie. Locație: Florești, județul Prahova.
  • Cupa Primăverii Șosea – Etapa III, 29 martie. Dragonul Roșu, București

Aprilie

În luna aprilie, sunt programate patru competiții:

  • Ziua B, 4-5 aprilie. Competiția va avea loc în județul Ilfov. Se pot înscrie sportivii din categoriile: E/U19/U17/Copii/A

  • Cupa Mării Negre – Etapa I, 18 aprilie. Competiția va avea loc la Constanța

  • CR MTB XCM #1 / Triada MTB Avrig, 18 aprilie. Competiția va avea loc la Avrig, județul Sibiu.

  • Maratonul Vinului, 25 aprilie, de la ora 8:00. Competiția va avea loc la Urlați, în județul Prahova.

Mai

În luna mai sunt programate 18 competiții, pentru cicliștii de toate vârstele.

  • CR MTB XCO #1 / Aegyssus XCO, 2 mai, ora 8:00. Competiția se va desfășura la Tulcea.

  • CR MTB Copii #1 / Aegyssus XCO, 2 mai, ora 8:00. Competiția se desfășoară la Tulcea.

  • CR MTB XCM #2 / Medias Bike Marathon, 9-10 mai. Locație: Mediaș, județul Sibiu.
  • Turul Municipiului Deva-Terra Daciae, 10 mai, Deva, județul Hunedoara.

  • Cupa Mării Negre – Etapa II, 16 mai. Locație: Techirghiol, județul Constanța. 

  • MTB Uphill to Curmatura 2026, 16 mai. Locație: Zărnești, județul Brașov.
  • Maratonul Dunării, 17 mai. Locație: Giurgiu.
  • Prima Evadare, 23 Mai, București.
  • CR Șosea Seniori #1 / RoadGrandTour The Wall Pucioasa, 23 mai. Competiția se va desfășura la Pucioasa, județul Dâmbovița.

  • CN Șosea U23 / RoadGrandTour The Wall Pucioasa, 23-24 mai. Locație: Pucioasa, județul Dâmbovița.

  • Turul Dobrogei, 23-24 mai, Constanța.
  • CR Șosea Copii #1 / FRZ Olympus Cup 2026, 23-24 mai. Locație: Ploiești, județul Prahova.

  • CR MTB Copii #2 / Peak Performance MTB Race, 23 mai, ora 8:00. Competiția se va desfășura la Târgu Mureș.

  • Accenture Spring MTB Cup, 24 mai, ora 7:00. Competiția se va desfășura la Târgu Mureș, pe platoul Cornești 

  • Măcin Mountain Fun, 29 mai. Locație: Greci, județul Tulcea.

  • CR DHI #1 / Momentum Sports DHI, 29 mai – 1 iunie. Locație: Mărișel, județul Cluj.

  • UCI Mountain Bike Continental Series, etapa a IV-a, 30 mai. Locație: Cheile Grădiștei, jud. Brașov

  • CR MTB XCO #2 / Triada MTB Cheile Grădiștei, 30 mai. Cheile Grădiștei, jud. Brașov

  • CR Șosea Copii #2 / Trofeul Alba Iulia, 30 mai. Locație: Alba Iulia.

Sportivii care doresc să se înscrie la competiții o pot face prin intermediul formularului publicat pe Federația Română de Ciclism. De asemenea, calendarul cu programul complet al competițiilor din acest an poate fi consultat pe site-ul Federației Române de Ciclism. 

