Sirian înșelat cu 4.000 de dolari de o româncă și un libian care s-au dat avocați

Polițiștii Capitalei au făcut miercuri o percheziție în Dâmbovița într-un dosar de înșelăciune.

În perioada 12 martie – 11 mai 2025, o româncă și un libanez, soț și soție, s-au dat drept avocați și i-ar fi cerut unui sirian de 45 de ani 4.000 de dolari.

În schimbul banilor, cei doi i-au promis că îi vor obține documentele necesare pentru a-și aduce familia în România.

Cei doi au primit banii, dar nu au făcut niciun demers.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat cele două persoane bănuite de comiterea faptei: un bărbat de 39 de ani și o femeie de 32 de ani.

Bărbatul a fost depistat și va fi dus la audieri.

Polițiștii continuă cercetările pentru depistarea femeii.