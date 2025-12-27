Prima pagină » Social » Un tractorist beat și fără permis a lovit cu tractorul mai multe mașini

Un tractorist beat și fără permis a lovit cu tractorul mai multe mașini

Un tractorist beat și fără permis de conducere a provocat un accident de Crăciun. El a lovit cu tractorul mai multe mașini parcate. Accidentul s-a produs într-o localitate din județul Timiș.
Un tractorist beat și fără permis a lovit cu tractorul mai multe mașini
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 dec. 2025, 11:36, Social

Tractoristul a provocat accidentul vineri, în a doua zi a Crăciunului. IPJ Timiș anunță că la data de 26 decembrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DC37, în localitatea Satchinez.

„Din verificările efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 58 de ani a condus un tractor agricol pe strada Crinului, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, părăsind partea carosabilă și acroșând patru autoturisme staționate. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime”, a transmis IPJ Timiș.

Tractoristul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu este înmatriculat pentru circulația pe drumurile publice.

Ca urmare, bărbatul a fost reținut.

„În baza probatoriului administrat, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbat, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat, fiind luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore”, au precizat anchetatorii.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor