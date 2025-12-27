Un tractorist beat și fără permis a lovit cu tractorul mai multe mașini

Tractoristul a provocat accidentul vineri, în a doua zi a Crăciunului. IPJ Timiș anunță că la data de 26 decembrie, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DC37, în localitatea Satchinez.

„Din verificările efectuate la fața locului, a reieșit faptul că un bărbat de 58 de ani a condus un tractor agricol pe strada Crinului, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, părăsind partea carosabilă și acroșând patru autoturisme staționate. În urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale, fără victime”, a transmis IPJ Timiș.

Tractoristul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, din verificările efectuate în bazele de date, s-a stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar tractorul nu este înmatriculat pentru circulația pe drumurile publice.

Ca urmare, bărbatul a fost reținut.

„În baza probatoriului administrat, a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbat, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat, fiind luată măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore”, au precizat anchetatorii.