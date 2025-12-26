Bărbat din Năsăud, reținut după ce a intrat într-o curte, a bătut o fată și a distrus două mașini

Bărbat cercetat pentru violare de domiciliu, lovire sau alte violențe, distrugere și amenințare după ce a intrat într-o locuință din Nimigea de Sus în ziua de Crăciun.

În urma audierilor și probelor administrate, vineri, polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului în vârstă de 39 de ani din Nimigea de Jos.

Din cercetările efectuate, bărbatul de 39 de ani a pătruns, în ziua de Crăciun, în incinta unui imobil din Nimigea de Sus, unde a agresat fizic o fată.

Ulterior, în curtea aceluiași imobil care aparține unui tânăr de 21 de ani, bărbatul a adresat amenințări și a distrus, cu un topor, la două autoturisme parcate.

În prezent, bărbatul se află în arestul IPJ Bistrița-Năsăud, urmând a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud, în vederea dispunerii unei noi măsuri preventive.

Polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Năsăud continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit pentru documentarea faptelor și tragerea la răspundere a persoanei vinovate.