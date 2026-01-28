Scandal violent în Mureș: Taximetrist agresat de copii care nu au vrut să plătească

Polițiștii Secției 3 Rurală Râciu au fost alertați prin apel la 112, în jurul orei 06:30, chiar de către victima incidentului, potrivit IPJ Mureș.

Din primele verificări, s-a stabilit că bărbatul preluase cei trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș.

La ieșirea din localitatea Voiniceni, între șofer și pasageri au apărut neînțelegeri legate de achitarea transportului, moment în care taximetristul i-a coborât din mașină.

În acel moment, situația a degenerat într-un conflict fizic. Șoferul a fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent, având nevoie de intervenția echipajelor medicale. Acesta a fost transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Deși cei trei tineri fugiseră de la locul incidentului, însă aceștia au fost prinși, la scurt timp, de polițiști. Aceștia au fost identificați ca fiind minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani.

În prezent, aceștia se află la sediul unității de poliție pentru audieri. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș. De asemenea, au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.