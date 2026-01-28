Prima pagină » Social » Scandal violent în Mureș: Taximetrist agresat de copii care nu au vrut să plătească

Scandal violent în Mureș: Taximetrist agresat de copii care nu au vrut să plătească

Un taximetrist de 54 de ani a ajuns la spital miercuri dimineață, după ce a fost agresat de trei minori pe care îi transporta către localitatea Porumbeni, județul Mureș. Conflictul a izbucnit după ce tinerii au refuzat să plătească cursa.
Alexandra-Valentina Dumitru
28 ian. 2026, 11:49, Social

Polițiștii Secției 3 Rurală Râciu au fost alertați prin apel la 112, în jurul orei 06:30, chiar de către victima incidentului, potrivit IPJ Mureș.

Din primele verificări, s-a stabilit că bărbatul preluase cei trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș.

La ieșirea din localitatea Voiniceni, între șofer și pasageri au apărut neînțelegeri legate de achitarea transportului, moment în care taximetristul i-a coborât din mașină.

În acel moment, situația a degenerat într-un conflict fizic. Șoferul a fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent, având nevoie de intervenția echipajelor medicale. Acesta a fost transportat ulterior la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Deși cei trei tineri fugiseră de la locul incidentului, însă aceștia au fost prinși, la scurt timp, de polițiști. Aceștia au fost identificați ca fiind minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani.

În prezent, aceștia se află la sediul unității de poliție pentru audieri. Cercetările continuă sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș. De asemenea, au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

