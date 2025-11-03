Procurorul șef al Parisului spune că furtul bijuteriilor din Luvru e comis de mici infractori

Procurorul din Paris spune că furtul bijuteriilor din Muzeul Luvru a fost comis de mici infractori, nu de profesioniști organizați. Laure Beccuau a declarat că este puțin probabil ca „eșaloanele superioare ale crimei organizate” să fie implicate, deoarece unul dintre autori este încă în libertate, potrivit The Guardian.

Jaful de la Luvru, comis în timpul zilei, a fost comis de infractori mărunți, mai degrabă decât de profesioniști din lumea crimei organizate, a declarat procurorul din Paris , descriind doi dintre suspecți ca fiind un cuplu cu copii.

Afirmația vine la două săptămâni după ce hoții au parcat un camion furat în fața celui mai vizitat muzeu din lume, au folosit un lift pentru mobilă pentru a ajunge la primul etaj, apoi au intrat cu forța într-una dintre cele mai ornamentate încăperi ale muzeului. Mai puțin de șapte minute mai târziu, au evadat pe scutere cu bijuterii ale coroanei în valoare estimată de 88 de milioane de euro.

Bijuteriile, în continuare de negăsit

Jaful îndrăzneț, comis în plină zi, a declanșat o amplă anchetă în Franța. Patru persoane au fost acuzate, dar bijuteriile furate, printre care se numără un colier cu smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit celei de-a doua soții a sa, Marie Louise, și o diademă cu 212 perle și aproape 2.000 de diamante care au aparținut cândva lui Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, nu au fost încă recuperate.

Cel puțin un alt autor a rămas în libertate, a declarat duminică procurorul din Paris, Laure Beccuau, pentru rețeaua radio Franceinfo.

Presa franceză a speculat că hoții erau amatori, după ce s-a aflat că au scăpat cea mai prețioasă dintre bijuterii – coroana împărătesei Eugenie, făcută din aur, smarald și diamante – în timpul evadării și că au lăsat în urmă la fața locului unelte și alte obiecte care ar putea conține urme ale ADN-ului lor.

„Nu este vorba chiar de delincvență obișnuită… dar este un tip de delincvență pe care, în general, nu îl asociem cu eșaloanele superioare ale crimei organizate”, a spus Beccuau. Ea i-a descris pe cei acuzați ca fiind localnici, spunând că toți proveneau din Seine-Saint-Denis, un departament la nord de Paris , unul dintre cele mai sărace din Franța.

Persoane arestate

Sâmbătă, procurorii au declarat că o femeie în vârstă de 38 de ani și un bărbat de 37 de ani au fost acuzați și reținuți în arest preventiv pe fondul acuzațiilor că ADN-ul lor a fost găsit în liftul folosit în timpul furtului.

Bărbatul a fost acuzat de furt organizat și conspirație criminală, în timp ce partenera sa a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală.

Beccuau i-a descris ca fiind un cuplu care are copii împreună. Ei au „negat orice implicare”, a adăugat ea. Femeia era în lacrimi în timp ce a apărut sâmbătă la un tribunal din Paris, spunând că se temea pentru copiii ei și pentru ea însăși.

Cu câteva zile mai devreme, poliția a arestat alte două persoane în legătură cu raidul: un algerian în vârstă de 34 de ani, care locuiește în Franța din 2010, și un bărbat în vârstă de 39 de ani, care se afla deja sub supraveghere judiciară pentru furt calificat. Bărbații, acuzați de furt și conspirație criminală, și-au „recunoscut parțial” implicarea, a declarat Beccuau săptămâna trecută.