Furt calificat cu prejudiciu de 175.000 de euro. O femeie reținută de polițiștii Capitalei / Victima și suspecta ar fi fost colaboratori

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, la data de 14 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 au fost sesizați de un bărbat, în vârstă de 41 de ani, cetățean străin, om de afaceri care deține o companie clasată în topul firmelor din domeniul său de activitate, cu privire la faptul că, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie 2026, o femeie i-ar fi sustras un ceas din aur galben, evaluat la aproximativ 175.000 de euro, din locuința sa.

Din primele verificări a reieșit că femeia ar fi profitat de neatenția persoanei vătămate și ar fi luat bunul dintr-una dintre camerele imobilului. Primele date indică faptul că între cei doi ar fi existat o relație de colaborare.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale Sector 1. În urma administrării probatoriului, față de femeia bănuită de comiterea faptei a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracțiunea de furt calificat.

Polițiștii au pus în executare un mandat de aducere emis pe numele acesteia, femeia fiind depistată pe o stradă din Sectorul 1. Totodată, pentru completarea materialului probator, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară.

Suspecta a fost condusă la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 1, unde a fost audiată, iar ulterior a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. În data de 16 ianuarie 2026, aceasta urmează să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigații Criminale Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.