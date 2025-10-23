Unde ar putea ajunge bijuteriile furate din Muzeul Luvru: „Nici măcar nu trebuie să le pui pe piața neagră”

Bijuteriile furate la sfârșitul săptămânii trecute din Muzeul Luvru sunt evaluate la o valoare de aproape 88 de milioane de euro. Câțiva experți avertizează că acestea ar putea fi – dacă nu au fost deja – topite sau sparte în bucăți, notează Associated Press (AP).

Mai mult decât atât, dacă acest lucru se va realiza cu succes, unii spun că acele bucăți mai mici ar putea fi ulterior scoase la vânzare ca parte a unui nou colier, cercei sau alte bijuterii, iar acest lucru nu ar atrage atenția în mod special.

Practica este una frecventă, mai ales că este o modalitate prin care hoții pot încerca să-și acopere urmele și să câștige bani.

„Nici măcar nu trebuie să le pui pe piața neagră, ci doar într-un magazin de bijuterii”, a spus, pentru AP, Erin Thompson, profesor de criminalitate în domeniul artei. Acestea subliniază că bijuteriile „ar putea fi vândute chiar lângă Luvru”.

Sursa foto: Interpol

Hoții pot ascunde urmele dacă dezmembrează bijuteriile

Christopher Marinello, avocat și fondator al Art Recovery International, a declarat pentru sursa citată că hoții, prin dezmembrarea bijuteriilor, „vor putea ascunde furtul”. Potrivit acestuia, lucrurile se complică mai ales dacă bijuteriile sunt scoase din Franța și trec prin tăietori de bijuterii și lanțuri de aprovizionare solide din alte țări.

„Adevărata artă într-un jaf de artă nu este furtul, ci vânzarea”, a explicat pentru AP Robert Wittman, fost investigator senior al echipei de criminalistică artistică a Biroului Federal de Investigații.

Un alt expert a declarat pentru sursa citată că vechimea unor bijuterii — dacă sunt sparte în mod eficient — ar putea face de fapt mai dificilă urmărirea lor.

Printre bijuteriile furate de la Luvru se numără un colier și cercei cu smaralde, două coroane, două broșe, un colier cu safire și un cercel purtat de membrii familiei regale din secolul al XIX-lea.