Louvre, găurit la propriu și la figurat / Clădirea muzeului dă semne tot mai mari de bătrânețe / Își închide o galerie pentru consolidări

Muzeul Louvre își închide una dintre galerii, după ce un audit a relevat slăbiciuni structurale la câteva dintre grinzile de susținere ale clădirii.

Galeria Campana, care găzduiește nouă săli dedicate ceramicii grecești, va fi închisă pentru consolidare și investigații ale unor „anumite grinzi care susțin podelele etajului al doilea”, de deasupra acesteia, anunță reprezentanții muzeului, într-un comunicat.

Cronica unei spargeri anunțate

Lucrările de consolidare nu au nicio legătură cu jenantul jaf de acum trei săptămâni, când o bandă de patru tineri au furat, sub nasul tuturor și în totala neputință de reacție a pazei, bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari.

Ei urcaseră, în cea mai vizitată galerie de artă din lume cu o scară extensibilă, rulantă, care se mișca și foarte încet, și unelte electrice, apoi au trecut la treabă.

Înainte de, de-acum, istorica spargere, administratorul principal al muzeului avertizase public despre condițiile din interiorul fostului palat regal, ale cărui vaste galerii au fost vizitate anul trecut de 8,7 milioane de turiști.

Galeria Campana este în centrul estic

Dar poate că și avertismentul public din ianuarie al directoarei muzeului, Laurence des Cars, a servit drept informație sau, poate, a declanșat ideea jafului, când a spus că spațiile muzeale sunt propice „proliferării pagubelor”, pentru că unele dintre ele sunt într-o stare foarte proastă.

În timp ce unele zone nu mai erau etanșe, altele se confruntau cu variații semnificative de temperatură, punând în pericol conservarea operelor de artă, a spus des Cars la momentul respectiv.

Galeria Campana e situată la primul etaj în aripa Sully, în capătul estic al complexului, iar etajul al doilea de deasupra acesteia a fost identificat de muzeu ca având probleme structurale.

Zona este folosită în prezent ca spațiu de birouri, iar alarma legată de securitate a fost cauzată de „evenimente recente și imprevizibile”, a precizat muzeul.

Exponatele rămân pe loc

Cele 65 de persoane care lucrează de obicei acolo sunt relocate pe toată perioada investigațiilor.

O purtătoare de cuvânt a declarat pentru AFP că galeria a fost închisă luni, dar că neprețuitele sale exponate – mii de vaze, cești și diverse recipiente – nu vor fi mutate deocamdată.

Întregul muzeu a fost închis timp de trei zile în urma jafului din 19 octombrie.

Fereastra spartă de hoți, care este vizibilă de pe trotuar și de pe râul Sena, a devenit, ea însăși, o atracție turistică.

Context

Patru persoane au fost acuzate pentru jaful jenant, inclusiv cei doi bărbați despre care se crede că au intrat prin efracție, potrivit procurorilor.

Se crede că sunt infractori mărunți care au lăsat o lungă dâră de dovezi ADN și au renunțat la o parte din recompensă, în special o coroană cu diamante și smaralde care a aparținut cândva împărătesei Eugenie.

Poliția nu a recuperat până acum bijuteriile furate.