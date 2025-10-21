Valoarea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru din Paris, estimată la 88 de milioane de euro

Bijuteriile furate duminică din Muzeul Luvru din Paris valorează aproximativ 88 de milioane de euro, a declarat procurorul Laure Beccuau, potrivit Associated Press.

„Infractorii care au furat aceste bijuterii nu vor câștiga 88 de milioane de euro dacă au avut ideea proastă de a dezasambla aceste bijuterii”, a declarat procurorul într-un interviu pentru postul radio RTL.

Poliția a intensificat căutarea hoților, în timp ce 60 de anchetatori lucrează pe baza ipotezei că în spatele jafului, în care au fost furate nouă bijuterii, se află o grupare criminală organizată. Printre obiectele furate se afla și un colier cu smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit soției sale, împărăteasa Marie-Louise.

O coroană acoperită cu peste 1.300 de diamante a fost scăpată pe o stradă din Paris în timp ce hoții fugeau.

Tot marți, ministrul francez al culturii a declarat că sistemul de securitate instalat la Luvru a funcționat corespunzător în timpul furtului, care a durat șapte minute. Hoții au urcat pe fațada Luvrului cu un lift macara, au forțat o fereastră, iar apoi au spart vitrinele.

Furtul de duminică de la Muzeul Luvru a avut loc după un altul care s-a petrecut în 1998, când un tablou de Camille Corot a fost furat și nu a mai fost găsit niciodată.