Valoarea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru din Paris, estimată la 88 de milioane de euro

Procurorul din Paris a declarat, marți, că bijuteriile furate de la Luvru la sfârșitul săptămânii trecute se ridică la o valoare de zeci de milioane de euro.
Captură video din momentul jafului la Luvru. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 oct. 2025, 21:22, Economic

Bijuteriile furate duminică din Muzeul Luvru din Paris valorează aproximativ 88 de milioane de euro, a declarat procurorul Laure Beccuau, potrivit Associated Press.

„Infractorii care au furat aceste bijuterii nu vor câștiga 88 de milioane de euro dacă au avut ideea proastă de a dezasambla aceste bijuterii”, a declarat procurorul într-un interviu pentru postul radio RTL.

Poliția a intensificat căutarea hoților, în timp ce 60 de anchetatori lucrează pe baza ipotezei că în spatele jafului, în care au fost furate nouă bijuterii, se află o grupare criminală organizată. Printre obiectele furate se afla și un colier cu smaralde și diamante pe care Napoleon I i l-a dăruit soției sale, împărăteasa Marie-Louise.

O coroană acoperită cu peste 1.300 de diamante a fost scăpată pe o stradă din Paris în timp ce hoții fugeau.

Tot marți, ministrul francez al culturii a declarat că sistemul de securitate instalat la Luvru a funcționat corespunzător în timpul furtului, care a durat șapte minute. Hoții au urcat pe fațada Luvrului cu un lift macara, au forțat o fereastră, iar apoi au spart vitrinele.

Furtul de duminică de la Muzeul Luvru a avut loc după un altul care s-a petrecut în 1998, când un tablou de Camille Corot a fost furat și nu a mai fost găsit niciodată.

 