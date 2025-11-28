Coiful dacic de la Coțofenești a fost păzit cu „sticlă de care aveți și voi acasă” / Muzeul Drents din Olanda fusese avertizat în privința securității precare, dar nu a luat nicio măsură

Muzeul Drents, de unde, la începutul anului, a fost furat tezaurul dacic de la Coțofenești, a fost avertizat cu privire la vulnerabilitățile sale de securitate.

Vitrina în care a fost expus coiful dacic, de inestimabilă valoare pentru cultura și identitatea românească, a fost pusă la pământ cu doar două lovituri de ciocan.

Asiguratorul a insistat asupra unui geam mai rezistent, dar recomandarea sa a fost ignorată de reprezentanții muzeului.

Sistemele precare de securitate, consultate de RTL, au fost diagnosticate de experți drept „eșuate”, în ciuda faptului că muzeul Drents a dat asigurări că instituția îndeplinește toate cerințele de asigurare.

Două lovituri au fost suficiente pentru jaf

Cei trei bărbați care au intrat prin efracție în Muzeul Drents, în noaptea de 25 ianuarie au avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la comoara din Coțofenești și a fugi cu ea prin ușa din spate a muzeului, de asemenea, precară din punctul de vedere al securității.

Ușa exterioară a fost aruncată în aer doar cu artificii puternice, vitrinele au fost sparte cu barosuri, extrem de ușor, iar poliția a sosit în 15 minute, timp destul pentru ca hoții să dispară în noapte.

Trei suspecți sunt încă în arest, însă tezaurul dacic de la Coțofenești, vechi de peste 2.500 de ani, e încă dispărut. Coiful de aur și cele trei brățări au o valoare asigurată de 5,7 milioane de euro.

Asiguratorul a avertizat

Cu patru săptămâni înainte de deschiderea expoziției „Dacia, Imperiul Aurului și Argintului”, în iulie 2024, un expert de la brokerul de asigurări Aon a efectuat o inspecție complete a muzeului.

Culmea ironiei, expertul Aon a atras atenția exact asupra vulnerabilităților speculate de hoți.

În viziunea experților, cea mai mare îngrijorare a fost dată de vitrine.

„Rezistența la efracție a vitrinelor este prea scăzută, având în vedere valoarea asigurată”, a avertizat Aon în raportul de asigurare, care a recomandat, în același timp, „măsuri suplimentare de Securitate: folosiți vitrine cu o rezistență la efracție de cel puțin cinci minute”.

„Este aceeași sticlă pe care o aveți acasă”

Prin astfel de măsuri, asiguratorii speră să întârzie spargerea și să lase timp poliției să intervină.

În raportul de asigurare se mai specifică și că vitrinele folosite conțineau așa umită sticlă P2A.

Este, practic, aceeași sticlă pe care o aveți acasă. O puteți sparge destul de repede cu un obiect contondent”, spune Peter van Dijk de la Centrul de Cunoștințe despre Sticlă: „Sticla antiefracție durează mult mai mult s-o spargi”.

România a primit „asigurări verbale” de la olandezi

Dinspre partea română, directorul demisionar al Muzeului Național de Istorie a României, Ernest Oberländer, cel care a dat avizul pentru împrumutul operelor de artă, a spus, la vremea respectivă, că Muzeul Drents a dat „asigurări verbale” că se va folosi sticlă antiefracție.

„Am fost informat că vitrinele îndeplinesc standardele antiefracție și au fost proiectate să reziste la impacturi mecanice timp de zece minute. Muzeul și asigurătorul nu au ridicat nicio îngrijorare cu privire la vitrine”, a declarat pentru RTL Oberländer.

Experții sunt cu gura căscată de siguranța precară a vitrinelor

Experții în securitate a muzeelor s-au declarat uimiți de calitatea scăzută a vitrinelor folosite pentru protecția coifului de la Coțofenești.

Un fost șef al securității unui muzeu important a adus critici puternice sistemului de securitate folosit pentru protejarea tezaurului dacic.

Vitrina trebuia să aibă niște rabaturi (margini) care o întăresc semnificativ, însă, din motive estetice, s-a renunțat la ele.

Geamul frontal s-a făcut țăndări după doar două lovituri.

În timpul jafului, hoții au încercat să mai spargă o vitrină care fusese întărită cu o asemenea rabatură, însă aceasta nu a cedat și au renunțat repede.

Estimarea inestimabilului

Olanda a garantat 9 milioane de euro pentru expoziția „Dacia, Imperiul Aurului și Argintului” și a estimat la 5,7 milioane de euro, valoare asigurată, inestimabilul tezaur dacic, ceea ce se repercutează asupra contribuabililor olandezi.

Schema de despăgubire a fost creată astfel încât să reducă costurile de asigurare pentru muzee, iar asiguratorii reduc semnificativ primele de asigurare.

Ministerul Educației, Culturii și Științei din Olanda a declarat că Muzeul Drents a îndeplinit cerințele de asigurare pentru despăgubire, dar acest lucru nu a fost stabilit la fața locului, ci „pe baza unei inspecții administrative”.

„Asta nu-i va opri pe hoți, nu-i așa? Este o lucrare de proastă calitate”

Asiguratorul Aon a avertizat și asupra ușii de ieșire de urgență, pentru care hoții nu au avut nevoie decât de artificii puternice.

Potrivit raportului, „nu se cunoștea nicio clasă de siguranță pentru acea ușă, chiar dacă era singura barieră de intrare”.

Fostul șef al securității unui muzeu important a criticat ironic sistemul de Securitate al Muzeului Drents, care a adoptat, totuși, undele din recomandările asiguratorului, instalând mașini de ceață. Ușa exterioară a fost ranforsată.

La ieșirea de urgență a fost pusă o ramă din lemn cu plasă de beton. „Asta nu-i va opri pe hoți, nu-I așa? Este o lucrare de proastă calitate”, a spus acesta.

În ceea ce-l privește pe șeful securității Muzeului Drents, acesta a spus poliției că rezistența vitrinelor în muzeu „era o preocupare anterioară”.