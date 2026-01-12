Prima pagină » Social » Ivan, despre riscurile în cea mai geroasă noapte din an. La București se fac cârpeli

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat la Antena 3 CNN că există riscuri evidente în cea mai geroasă noapte din an. Instalațiile de încălzire din București funcționează la capacitate maximă. Sunt vechi de 60 de ani și depășite tehnologic cu 40 de ani.
Întrebat despre șansele de remediere a situației din spitale, ministrul a răspuns că s-a găsit o soluție. După discuția cu primarul Ciprian Ciucu și cu reprezentanții Elcen și Termoenergetica, s-a stabilit funcționarea în parametrii de avarie.

„La capacitate maximă, fără a pune în pericol întreg sistemul”, a spus Ivan. La suprasolicitare, sistemul poate crăpa. București ar rămâne fără agent termic pentru doi-trei ani.

La Institutul Fundeni și Institutul Oncologic, principala sursă de căldură este dată de aparatele de aer condiționat.

„Am demarat în această seară o acțiune de verificare a instalațiilor”, a declarat Ivan.

Lucrează împreună cu operatorul de distribuție din zonă. Ministrul s-a întâlnit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe acest subiect.

Riscurile din cea mai geroasă noapte

Referitor la riscurile din cea mai geroasă noapte, Ivan a răspuns: „Riscurile sunt evidente pentru că se lucrează la capacitate maximă”. Avariile apar de multe ori la 2.00 noaptea. Specialiștii le rezolvă până la 4.00 – 5.00 dimineața.

„Poate să apară oricând pentru că sunt instalații vechi de 60 de ani”, a spus ministrul.

Ivan: În București facem cârpeli

În București sunt instalații din anii 1960-1970. Mai funcționează cu 40 de ani peste perioada de funcționare optimală. „Suntem în situația în care facem cârpeli”, a declarat Ivan. Nu a existat coerență în ultimii 35 de ani pentru rezolvarea problemelor, spune acesta.

În cursul weekend-ului s-au reparat patru cazane la licee din București. „Avem oameni dedicați care lucrează zi și noapte”, a spus ministrul. Se fac comitete în regim de urgență. „Tot ceea ce se poate face, se face”, a adăugat Ivan.

Ministrul a asigurat că România are suficiente gaze la nivel național. Nu există probleme pe alimentarea cu gaze și energie electrică. „Am plătit deja un plan pentru iarna viitoare”, a anunțat Ivan. Se lucrează la soluții temporare până la modernizarea infrastructurii. Modernizarea va costa miliarde de euro. Infrastructura Bucureștiului nu a fost modernizată aproape 35 de ani.

