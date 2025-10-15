Tezaurul de la Coțofenești / Un român, implicat în furtul din Muzeul Drents? / Ce au aflat anchetatorii olandezi

Cu câteva zile înainte de furtul Tezaurului de la Coțofenești, expus la Muzeul Drents din Assen, un bărbat român s-a strecurat în muzeu, potrivit RTL Nieuws.

Echipa de anchetă suspectează că bărbatul a intrat în muzeu pentru o recunoaștere preliminară a locului, înainte de marea lovitură.

Andrei B (38 de ani) ar fi avut legături cu o bandă care fură obiecte de artă, se arată în dosarul penal consultat de publicația citată.

Echipa de anchetă nu a reușit să afle mai mult despre Andrei B.

Echipa de anchetă nu știe exact care a fost implicarea lui Andrei B. în furtul tezaurului dacic, însă, inițial, Parchetul l-a desemnat ca suspect, în ancheta din ianuarie.

În dimineața zilei de 20 ianuarie 2025, Andrei B., în vârstă de 38 de ani, a pătruns în muzeu cu o geantă sport, fără să plătească bilet de intrare, scrie RTL Nieuws.

El s-a îndreptat direct către aripa unde era expusă colecția „Dacia, Imperiul de Argint și Aur”, care includea tezaurul arheologic împrumutat de la Muzeul Național de Istorie a României. După ce a privit mai multe exponate, el a fost escortat afară de agenții de securitate.

După jaful din 25 ianuarie, imaginile de supraveghere au fost difuzate de presa românească, iar o recepționeră de la City Hotel De Jonge din Assen l-a recunoscut pe Andrei B. din filmări.

Românul a fost localizat de poliția olandeză pe 28 ianuarie și interogat inițial ca martor. În declarația sa, Andrei B. a afirmat că nu știa că intrase într-un muzeu, pretinzând că ar fi confundat clădirea cu un „dealer auto Dacia”.

Totuși, informațiile transmise de poliție indică faptul că bărbatul vizita frecvent un restaurator italian din sudul Germaniei, despre care autoritățile române suspectează că ar coordona „o echipă de hoți specializați în furturi de artă la comandă”.

Între timp, anchetatorii nu au mai reușit să afle nimic în plus despre B.

El nu se află în arest și, la momentul de față, nu se mai află nici pe lista suspecților direcți în cazul furtului Tezaurului.

Informații de context

Cei trei suspecți principali, Bernhard Z. (35), Douglas W. (36) și Jan B. (21), vor compărea mâine, joi, în fața instanței pentru o primă audiere preliminară.

Amintim că la sfârșitul lui ianuarie, Muzeul Drents din Assen (Olanda) a fost spart de o bandă de indivizi care a furat un tezaur dacic de o valoare inestimabilă, alcătuit dintr-un coif și patru brățări din aur, aparținând culturii Coțofenești și datând din secolul al V-lea î.Hr.

Ancheta nu a fost oprită, deși statul român a primit de la statul olandez despăgubirea în valoare de 5,7 milioane de euro.