Ministrul francez al Culturii spune că sistemul de securitate al Luvrului a funcționat în timpul jafului

Ministrul Culturii din Franța, Rachida Dati, a afirmat marți, în fața parlamentarilor, că sistemul de securitate al Muzeului Luvru „nu a eșuat”, după ce duminică dimineață un grup de hoți a reușit să urce pe fațada muzeului cu ajutorul unei platforme, să spargă o fereastră și să sustragă bijuterii istorice din Galeria Apollo.

„Aparatul de securitate al Luvrului nu a eșuat, acesta a funcționat, este un fapt”, a spus Dati în Adunarea Națională, adăugând că a fost deschisă o anchetă administrativă, pe lângă investigația poliției, pentru a asigura transparența totală asupra incidentului.

Dati a descris furtul drept „o rană pentru toți francezii”, subliniind importanța simbolică a muzeului.

„Luvrul este mai mult decât cel mai mare muzeu din lume, este o vitrină a culturii și patrimoniului nostru comun”, a declarat ea.

Potrivit ministrului de Interne, Laurent Nunez, alarma s-a declanșat în momentul în care fereastra Galeriei Apollo a fost forțată.

Polițiștii au ajuns la fața locului în două-trei minute după apelul unui martor, însă jaful, care a durat mai puțin de opt minute, era deja consumat.

Autoritățile au anunțat că au fost furate opt obiecte, printre care un diadem de safire, un colier și un cercel care au aparținut reginelor Marie-Amelie și Hortense, un set de smaralde al împărătesei Marie-Louise, o broșă-relicvar și diademul împărătesei Eugenie, alături de celebra sa broșă în formă de fundă.

Deși camerele de supraveghere au fost operaționale, anchetatorii nu au oferit detalii despre imaginile surprinse, în condițiile în care cercetările poliției sunt încă în desfășurare.