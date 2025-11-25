Un nou suspect în cazul jafului de la Muzeul Luvru a fost reținut

O persoană bănuită că ar fi al patrulea membru al grupării implicate în jaful de luna trecută de la Luvru a fost arestată de către anchetatorii din cadrul brigadei anti-gang (BRB) a Direcției de Poliție Judiciară (DPJ-PP) a Prefecturii de Poliție din Paris, a anunțat marți publicația Le Parisien.

Atacul a avut loc ziua, iar cei patru hoți au plecat cu bijuterii estimate la 102 milioane de dolari. Incidentul a stârnit reacții puternice despre nivelul de protecție oferit de cel mai vizitat muzeu din lume și despre cât de bine își apără colecțiile valoroase.

Până acum, autoritățile nu au descoperit nicio piesă dintre obiectele sustrase.

Pe 19 octombrie 2025, indivizi costumați ca muncitori în construcții au furat opt piese din Bijuteriile Coroanei Franceze aflate în Galeria Apollon a Muzeului Luvru din Paris. Operațiunea a durat mai puțin de opt minute, iar hoții au stat doar patru minute în interiorul muzeului.

Totul s-a petrecut în timpul programului obișnuit. Incidentul a reprezentat primul furt de artă de la Luvru după dispariția tabloului Le chemin de Sèvres în 1998.

Pe 25 octombrie 2025, doi bărbați de aproximativ 30 de ani din Seine Saint Denis au fost reținuți.

Unul dintre ei a fost prins pe aeroportul Charles de Gaulle în timp ce încerca să plece din țară. Alți cinci suspecți au fost arestați pe 29 octombrie, însă trei au fost lăsați în libertate.