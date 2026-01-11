De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va fi „irelevantă” în următorii 20 de ani

„O recomandare secundară pe care o am este: Nu vă faceți griji că veți economisi bani pentru pensie peste 10 sau 20 de ani”, a declarat CEO-ul Tesla și SpaceX în timpul celui mai recent episod al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis”. „Dacă vreunul dintre lucrurile pe care le-am spus este adevărat, economisirea pentru pensie va fi irelevantă”, a adăugat Elon Musk, potrivit BI.

Cel mai bogat om din lume, a cărui avere netă depășește 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în domeniul inteligenței artificiale, energiei și roboticii vor supraalimenta productivitatea, creând o „abundență” de resurse care ar permite tuturor să beneficieze de un „venit universal ridicat”.

„Viitorul bun este că oricine poate avea orice își dorește ”, a spus Musk. Asta ar însemna „o îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în termen de cinci ani”, a continuat el. „Fără lipsă de bunuri și servicii. Poți învăța orice vrei despre orice, gratuit.”

Elon Musk: Slujba ta nu va conta

Totuși, antreprenorul în serie a avertizat asupra unei tranziții „acutate” către această lume utopică, marcată de schimbări bruște și tulburări sociale. De asemenea, a semnalat o posibilă pierdere a scopului.

„Acum, dacă obții cu adevărat tot ce ți-ai dori, acesta este cu adevărat viitorul pe care ți-l dorești?”, a întrebat el. „Pentru că înseamnă că slujba ta nu va conta.”

Musk este cunoscut pentru transformarea sectorului auto cu vehiculele electrice ale Tesla și pentru revoluționarea industriei aerospațiale cu rachetele reutilizabile ale SpaceX. Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi , interfețe creier-computer, asistenți inteligență artificială și alte inovații, în timp ce el își deschide drumul către a deveni primul trilionar din istorie .

În ciuda istoricului său, ultima predicție a lui Musk se ciocnește puternic de realitatea cu care se confruntă majoritatea oamenilor de pe planetă. Ani de inflație persistentă, rate ale dobânzilor ridicate și creștere anemică a salariilor au creat o criză a accesibilității nu doar în SUA, dar și în multe alte țări.