Elon Musk afirmă că în câțiva ani munca va deveni opțională, iar banii își vor pierde relevanța datorită inteligenței artificiale și roboticii

Indiferent de poziție, toți sunt de acord că IA va revoluționa modul în care lucrăm. Pare evident că dacă o mașină poate replica activitățile realizate de o persoană, este logic ca aceasta să o înlocuiască, deoarece o mașină nu are drepturi de muncă, nu necesită pauze sau concediu și nu trebuie plătită, ceea ce din perspectiva companiilor este mult mai rentabil, scrie El Economista.

Deși IA nu este încă pregătită să preia complet profesiile umane în toate domeniile, în unele deja face pași importanți, iar pentru cei mai optimiști acest scenariu este un viitor aproape cert. Printre aceștia se numără și Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume și proprietarul unor companii de vârf precum Tesla, X (fostul Twitter), SpaceX sau Neuralink.

În cadrul intervenției sale la Forumul de Investiții SUA–Arabia Saudită desfășurat la Washington, magnatul a declarat că în următorii 10 până la 20 de ani munca va deveni opțională. Musk a afirmat: „Predicția mea este că munca va fi opțională. Va fi ca practicarea unui sport sau ca atunci când te joci jocuri video sau ceva de genul acesta”.

„Dacă vrei să muncești, este ca și cum te-ai duce la magazin să cumperi legume sau le-ai cultiva în grădina ta. Este mult mai greu să cultivi legume în grădină, dar sunt oameni care o fac pentru că le place”, a continuat CEO-ul Tesla, subliniind că drumul către acest scenariu se bazează pe avansul IA și al roboticii. El a dat exemplu propriile sale companii, unde automatizarea a fost esențială pentru eficiență și reducerea costurilor.

Deși pe hârtie sună foarte bine, aceste afirmații ridică întrebări serioase: dacă nu mai muncim, cum obținem bani și cum ne susținem? În viziunea futuristă a lui Musk „banii nu vor fi o problemă”, deoarece, după cum a explicat în alte interviuri, IA ar genera tot ceea ce este necesar pentru viața oamenilor și ar elimina într-un fel nevoia de bani.

„Va fi o eră a unei asemenea abundențe, încât nu va mai fi nevoie să muncim. Totul va fi foarte ușor.”

Totuși, această viziune are numeroase vulnerabilități, deoarece, în forma în care funcționează societatea astăzi, pare dificil de implementat un sistem care seamănă mult cu comunismul. Musk a explicat că, într-un astfel de scenariu, guvernele ar trebui să intervină și să stabilească o reglementare echitabilă pentru ca toată lumea să aibă suficiente resurse pentru a trăi și pentru a se bucura de viață.

Mulți economiști pun sub semnul întrebării aceste declarații, printre ei aflându-se și profesorul Samuel Solomon de la Universitatea Temple, citat de Fortune. „IA a generat deja multă bogăție și va continua să facă asta. Dar cred că o întrebare esențială este: va fi inclusivă? Va genera prosperitate inclusivă? Va genera creștere inclusivă? Vor beneficia toți?”, a subliniat Solomon.