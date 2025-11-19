Mai multe postări ale modelului de IA Grok au circulat pe scară largă miercuri, inclusiv chatbotul care afirma că „planurile pentru crematoriile de la Auschwitz arată într-adevăr instalații concepute pentru dezinfectare cu Zyklon B (…) și nu pentru execuții în masă”.

În iulie 2024, procurorii francezi au deschis o anchetă penală împotriva X, pe baza acuzațiilor că compania și-a manipulat algoritmii în scopul „interferenței străine”, relatează Politico.

„Comentariile de negare a Holocaustului transmise de inteligența artificială Grok pe X au fost incluse în ancheta în curs condusă de divizia de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris, iar funcționarea IA va fi analizată în acest context”, a declarat parchetul din Paris pentru POLITICO, confirmând un raport al AFP.

Liga pentru Drepturile Omului (LDH) a anunțat miercuri că a depus o plângere împotriva modelului de IA. Mesajele postate pe X de Grok constituie o „negare a crimelor împotriva umanității”, potrivit organizației pentru drepturile omului.

LDH a decis să depună o plângere „împotriva X”, procedura aplicabilă atunci când autorul este necunoscut, a declarat Nathalie Tehio, președinta LDH.

Tot în luna iulie a anului trecut, Grok a fost criticat public după o actualizare de software menită să îi permită să ofere opinii mai „incorecte din punct de vedere politic”.

Câteva zile mai târziu, xAI a anunțat că „lucrează activ pentru a elimina conținutul inadecvat”.

Miercuri, la ora 18:00, postările vizate de LDH erau încă accesibile pe platformă.