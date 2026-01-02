Cei mai bogați 500 de oameni ai lumii, câștiguri record în 2025

Cei mai bogați 500 de oameni ai planetei au înregistrat în 2025 cel mai bun an din istorie în ceea ce privește creșterea averilor, arată datele Indicelui Bloomberg al Miliardarilor. Evaluarea arată o creștere fără precedent a marilor averi la nivel mondial.

Aproape 12 trilioane de dolari

Potrivit clasamentului, „cei mai bogați 500 de oameni din lume au adăugat un record de 2.200 de miliarde de dolari la averile lor colective în acest an. Creșterea a fost susținută de evoluții puternice pe piețe, de la acțiuni la criptomonede și metale prețioase”. Averea totală a grupului a ajuns astfel la aproape 11.900 de miliarde de dolari.

Motoarele creșterii averilor

Sectorul tehnologic a fost principalul motor al creșterii. Aproximativ un sfert din câștigurile totale a fost concentrat în averile a opt miliardari, inclusiv Elon Musk, Larry Ellison, Jeff Bezos și Larry Page.

Datele arată că marile companii din tehnologie au condus creșterile, pe fondul euforiei legate de inteligența artificială, care a continuat să susțină acțiunile firmelor americane cu capitalizare mare.

Influența politică

Și evoluțiile politice au avut un impact vizibil. Victoria electorală a lui Donald Trump la finalul lui 2024 a accelerat creșterea marilor averi. Singura întrerupere notabilă a venit în aprilie, când temerile legate de tarife au declanșat cea mai mare pierdere de avere într-o singură zi de la pandemie.

Unde s-au făcut cei mai mulți bani

Evoluțiile pozitive nu s-au limitat la Statele Unite. Deși indicele S&P 500, care urmărește evoluția celor mai mari 500 de companii listate din SUA, a avansat cu 17% până la finalul anului, bursele din Marea Britanie și Hong Kong au avut performanțe superioare. În același timp, metalele prețioase au traversat unul dintre cei mai buni ani din ultimele decenii, investitorii orientându-se către active considerate sigure.

Însă creșterea averilor a fost concentrată în special în America de Nord. Miliardarii din SUA și Canada au adăugat peste 1.100 de miliarde de dolari în conturi. Asia și Oceania au urmat cu câștiguri de aproximativ 550 de miliarde de dolari. Și în Europa averile celor mai bogați au crescut cu aproape 387 de miliarde de dolari. Creșteri mai reduse au fost consemnate în America Latină, Africa, precum și în Orientul Mijlociu și Rusia.

Piața cripto: câștiguri pierdute

Însă piața criptomonedelor a fost marcată de fluctuații puternice. Bitcoin a atins maxime istorice după victoria electorală a lui Trump. Dar corecția puternică începută în toamnă a șters câștigurile și a afectat averile mai multor miliardari activi în acest sector.

Toate aceste evoluții arată că 2025 a fost un an excelent pentru marile averi ale lumii, chiar dacă restul economiei nu a ținut pasul, iar beneficiile nu s-au resimțit în rândul populației.