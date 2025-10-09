Nicușor Dan, mesaj cu ocazia comemorării victimelor Holocaustului: „Avem obligația să combatem discursul antisemit și incitarea la ură”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi dimineața, la ora 10:00, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România Evenimentul s-a desfășurat la Memorialul Victimelor Holocaustului din Capitală și a ținut un discurs în care a subliniat obligația privind combaterea discursului antisemit și incitarea la ură.

„Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit și foarte multe familii au avut o suferință din simplul motiv că au avut o altă apartenență etnică. Vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt. Avem obligația să avem în memorie și să păstrăm în memorie acest eveniment tragic. Avem obligația să combatem discursul antisemit, xenofob, care incită la ură. Într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile între grupuri culturale și sociale din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul incluziv,” a fost mesajul transmis de președinte.

Ziua de 9 octombrie marchează începutul deportărilor evreilor din Bucovina în Transnistria, în anul 1941, un moment care a reprezentat startul uneia dintre cele mai tragice perioade pentru comunitatea evreiască din țara noastră.