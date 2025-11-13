Un judecător american permite continuarea procesului companiei lui Elon Musk împotriva Apple și OpenAI

În hotărârea sa, judecătorul districtual american Mark Pittman din Fort Worth, Texas, a declarat că platforma de socializare X a lui Musk și startup-ul xAI pot continua pentru moment procesul, într-o victorie preliminară pentru antreprenorul miliardar într-o bătălie pentru dominarea inteligenței artificiale.

Pittman a declarat în ordonanța succintă că hotărârea sa nu trebuie considerată o judecată asupra fondului acuzațiilor X și că va analiza disputele privind faptele într-o etapă ulterioară a cazului.

Acuzațiile privind favorizarea exclusivă a ChatGPT

Companiile lui Musk au susținut în procesul intentat în august că Apple a încălcat legea antitrust prin integrarea exclusivă a ChatGPT în funcțiile Apple Intelligence de pe iPhone și alte dispozitive Apple.

Procesul susținea că Apple a exclus ilegal concurenții în parteneriatul său cu OpenAI, scrie Reuters.

X și xAI au susținut, de asemenea, că Apple a consolidat exclusivitatea prin includerea ChatGPT în lista sa de „aplicații indispensabile”, în timp ce a marginalizat concurenții în App Store.

Apărarea Apple în fața acuzațiilor

Apple, solicitând respingerea procesului, a afirmat că acordul său cu OpenAI nu este exclusiv și că plângerea nu invocă niciun acord care să interzică Apple să colaboreze cu alți chatboti.

„Alegerea unui partener în primul rând nu este ilegală”, a declarat Apple în fața instanței.

Apple a negat orice comportament anticoncurențial, declarând instanței că alte chatbot-uri rămân disponibile prin browsere și aplicații, iar X și Grok ocupă locuri fruntașe în topurile App Store.

OpenAI, în răspunsul său la proces, l-a acuzat pe Musk că a declanșat „o campanie de război juridic” împotriva OpenAI și ChatGPT. Musk a dat în judecată separat OpenAI și liderii săi într-o instanță federală din California.

ChatGPT de la OpenAI a devenit cea mai rapidă aplicație de consum din istorie în lunile care au urmat lansării sale la sfârșitul anului 2022.

xAI, compania lui Musk, a achiziționat X în martie pentru 33 de miliarde de dolari, pentru a-și îmbunătăți capacitățile de instruire a chatbot-urilor.

Musk a integrat, de asemenea, chatbot-ul Grok în vehiculele fabricate de compania sa de vehicule electrice, Tesla.