Elon Musk prezice un viitor al AI în care „munca va fi opțională”

Elon Musk reaprinde dezbaterea despre viitorul muncii, afirmând, în cadrul Forumului de Investiții SUA–Arabia Saudită de la Washington, D.C., că avansurile rapide în inteligența artificială (AI) vor face ca munca să devină opțională, scrie TechRadar.

CEO-ul Tesla și SpaceX a declarat că automatizarea va transforma societatea în „10 până la 20 de ani”, descriind o lume în care oamenii aleg să lucreze doar ca hobby, nu ca necesitate.

Musk imaginează o economie post-muncă alimentată de AI și robotică

Musk a sugerat că majoritatea joburilor vor fi efectuate de la distanță sau teleoperate, comparând munca viitorului cu „a practica sporturi sau a juca un joc video”.

El a argumentat că doar cei care își doresc cu adevărat vor lucra, asemănându-i cu persoanele care cultivă legume în grădină, deși pot să le cumpere din magazin.

Musk a avansat și ideea că banii ar putea deveni, în timp, irelevanți, limitați doar de resurse fizice precum energia electrică, o afirmație pe care criticii o consideră lipsită de logică practică.

Experții avertizează asupra riscurilor reale din spatele optimismului lui Musk

Deși predicțiile lui Musk tind către o viziune utopică asupra tehnologiei, analiștii subliniază că automatizarea transformă deja piețele muncii.

McKinsey estimează că 92 de milioane de locuri de muncă ar putea dispărea până în 2030, iar Goldman Sachs vorbește despre până la 300 de milioane de joburi afectate la nivel global.

Criticii susțin că Musk minimizează tulburările sociale pe care le-ar provoca înlocuirea muncii umane prin AI și nu oferă un plan concret pentru a ajuta populația să navigheze această tranziție.

Un vizionar cu un drum neclar înainte

Musk a transformat Tesla într-un lider global al vehiculelor electrice și a făcut din SpaceX un pilon al logisticii spațiale.

Totuși, observatorii notează că multe dintre declarațiile sale grandioase nu sunt urmate de planuri aplicabile.

Credința lui că roboții umanoizi vor „elimina sărăcia” nu este susținută de politici sau strategii clare.