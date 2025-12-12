Doi hoți în serie, români, terorizau persoane în vârstă în fața Spitalului Gemelli din Roma

Doi hoți români au fost arestați de poliția din Roma după o lungă anchetă coordonată de Parchetul din Roma. Bărbații, în vârstă de 37 și 53 de ani, vizau persoane în vârstă care mergeau zilnic la Policlinica Gemelli pentru consultații și tratamente.

Roma: Modul de operare al hoților români

Hoții români acționau folosind un mod de operare simplu: se apropiau de victime pe trotuare, le împingeau, apoi le smulgeau portofelele. Totul se întâmpla în câteva secunde, potrivit anchetatorilor de la secția de poliție Monte Mario, citați de La Repubblica.

Cei doi hoți români se grăbeau apoi la bancomate pentru a retrage imediat banii. Acționau înainte ca victimele lor să poată bloca cardurile. În unele cazuri, încercau să facă și achiziții frauduloase în drum spre casă.

Roma: Douăzeci de victime confirmate

Ancheta, care a început cu un incident din 2023, a permis reconstituirea a aproximativ 20 de incidente. Aproape toate furturile comise de hoții români au avut loc în spitale. Doar unul a avut loc într-o gară.

Cei doi hoți români călătoreau din Ladispoli într-o mașină închiriată, uneori cu complici ocazionali. Analiza a sute de ore de înregistrări ale camerelor de securitate a fost decisivă pentru identificarea lor.

Arest la domiciliu pentru hoții români

Justiția a dispus arestul la domiciliu pentru ambii hoți români. Aceștia sunt suspectați de furt calificat, tăinuire și utilizarea frauduloasă a cardurilor de credit. Ambii erau deja cunoscuți pentru infracțiuni specifice comise anterior.