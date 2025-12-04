Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, a concertat la Opera din Roma

Programul oferit de Orchestra dirijată de Daniel Jinga a îmbinat capodopere din repertoriile românesc și italian.

Vocile Anitei Hartig, Ruxandrei Donose și Ștefanului Pop au transformat concertul într-o călătorie emoțională între două tradiții operatice.

Peste 1.200 de invitați au asistat la concert. Reprezentanți instituționali, diplomați, academicieni, personalități din lumea culturală și economică și membri ai comunității românești au umplut sala Operei din Roma.

La eveniment au participat ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, ministrul român al Culturii, András István Demeter, ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, și președintele Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaților, Federico Mollicone.

Valoarea parteneriatului strategic dintre Italia și România

Aceștia au subliniat valoarea parteneriatului strategic dintre Italia și România, actualizat în 2024. Cultura a fost definită ca instrument central de dialog și cooperare între cele două națiuni.

Ambasadoarea Dancău a anunțat că Anul Cultural se desfășoară sub înaltul patronaj al președintelui României, Nicușor Dan, și al președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella. Ministrul Demeter a evidențiat caracterul istoric al inițiativei.

Ministrul Giuli a adus un omagiu muncitorului român Octavian Stroici, victimă a prăbușirii Torre dei Conti. Cuvintele sale despre responsabilitatea comună pentru protejarea patrimoniului cultural au fost întâmpinate cu aplauze lungi.

Președintele Comisiei pentru cultură, Mollicone, a invitat tânăra generație să preia inițiativa de a construi punți de cunoaștere și libertate între țări.

Cultura – fundament al dialogului bilateral și ca punte vie între Italia și România

Muzica condusă de Daniel Jinga a făcut tangibil mesajul politic al serii. Cultura a fost prezentată ca fundament al dialogului bilateral și ca punte vie între Italia și România.

Ambasadorul Dancău a definit comunitatea românească din Italia ca „o punte vie între cele două țări”. Anul Cultural România-Italia 2026 promite să fie o călătorie de experiențe autentice.

Seara s-a încheiat cu un toast în cadrul rafinat al Teatro dell’Opera di Roma. Un moment convivial care a oferit oaspeților ocazia de a continua dialogul într-o atmosferă de prietenie și sărbătoare.

Întâlnire Giuli – Demeter

De altfel, miniștrii Giuli și Demeter s-au întâlnit la Collegio Romano. Ei au reiterat importanța relației dintre Italia și România, având în vedere rădăcinile și valorile comune în Uniunea Europeană.

„Cred cu tărie că Anul Cultural România-Italia va fi un an plin de activități în care ministerele pe care le reprezentăm vor juca un rol principal în ambele țări”, a declarat ministrul Giuli.

S-a discutat posibilitatea lansării unui premiu care să celebreze excelența artistică rezultată din întâlnirea dintre tradițiile celor două țări.