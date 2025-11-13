Iubirea devine sacrificiu în ”Tosca” – două seri de neuitat la Opera Națională București, unde dragostea sfidează moartea și muzica devine nemurire

Considerată una dintre cele mai dramatice și iubite opere ale sale, ”Tosca” reunește tot ceea ce are viața mai intens, iubire, gelozie, trădare și moarte, într-un spectacol care atinge sufletul fiecărui spectator.

Acțiunea este plasată în Roma, în anul 1800, într-o perioadă de tulburări politice. Floria Tosca, o cântăreață celebră, este îndrăgostită de pictorul Mario Cavaradossi, un idealist care susține libertatea și justiția. În încercarea de a-l salva pe prietenul său Angelotti, un fugar politic, Cavaradossi devine ținta Baronului Scarpia, crudul șef al poliției romane.

Scarpia, obsedat de Tosca, o manipulează pentru a-și atinge scopul: arestarea lui Cavaradossi. Într-un moment de disperare, Tosca devine pradă capcanei întinse de Scarpia: îi promite eliberarea iubitului ei în schimbul onoarei. Însă, copleșită de oroare, îl ucide pe tiran. Crezând că a obținut libertatea pentru Mario, află prea târziu că a fost trădată. Într-un final de o forță tragică, Tosca moare alături de iubitul ei urcis de plutonul închisorii.

Această producție a Operei Naționale București promite o experiență totală, o îmbinare perfectă între dramatismul scenei și frumusețea muzicii pucciniene. Decorurile elaborate redau atmosfera Romei baroce, iar costumele de epocă și regia atentă vor transporta publicul direct în inima poveștii.

Aria ”Vissi d’arte”, interpretată de Tosca, este un strigăt sfâșietor către divinitate, o rugăciune a unei femei care iubește și suferă, iar ”E lucevan le stelle”, cântată de Cavaradossi înainte de moarte, rămâne una dintre cele mai tulburătoare mărturisiri de dragoste din istoria operei.

Regie, decor, costume și light design: Mario De Carlo

Dirijor: Daniel Jinga

Distribuția: Floria Tosca: Iulia Isaev/Madeleine Pascu; Mario Cavaradossi: Alin Stoica/Daniel Magdal; Scarpia: Ștefan Ignat/Cătălin Toropoc; Cesare Angelotti: Vasile Chișiu/Marius Boloș; Sacrestano: Iustinian Zetea; Spoletta: Andrei Lazăr; Sciarrone: Florin Simionca; Un carceriere: Filip Panait; Un pastore: Monica Luca (debut)

Cu participarea Orchestrei și Corului și a Corului de Copii al Operei Naționale București

”Tosca” este o confesiune a sufletului omenesc, o călătorie prin cele mai adânci trăiri și o dovadă că arta poate învinge timpul. Pe 13 și 14 noiembrie, scena Operei Naționale București devine templul unei emoții nemuritoare.