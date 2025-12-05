”Madama Butterfly”, drama care sfâșie inimi, revine pe scena Operei Naționale București

Acțiunea se deschide în Nagasaki, într-o casă cochetă de pe colină, unde tânăra Cio-Cio-San, numită cu gingășie Butterfly, își unește destinul cu ofițerul american Pinkerton. În timp ce consulul Sharpless îl avertizează pe ofițer asupra seriozității cu care tânăra tratează căsătoria, aceasta își rupe toate legăturile cu familia pentru a-l urma pe bărbatul iubit. Departe de a fi o joacă, dragostea ei devine singurul refugiu într-o lume care o respinge.

Trec trei ani în care Butterfly crește singură copilul rod al acestei iubiri, refuzând să accepte că Pinkerton, plecat peste ocean, ar putea s-o fi uitat. Încrederea ei în jurământul lui rămâne neclintită, chiar și atunci când Sharpless, vizibil tulburat, se întoarce cu vestea că ofițerul este acum recăsătorit și revine doar pentru a-și lua fiul.

Durerea unei mame devine oglinda unei tragedii universale

După o noapte de așteptare plină de speranță, Butterfly adoarme, iar zorii aduc cu ei sunetul navei care intră în port. Încrezătoare, se pregătește să-și întâmpine soțul, însă Pinkerton apare însoțit de Kate, noua sa soție, iar adevărul crud este dezvăluit. Suzuki, loiala cameristă, înțelege înaintea tuturor că sfârșitul este inevitabil.

Cu o demnitate sfâșietoare, Butterfly acceptă realitatea și îi cere lui Pinkerton să-și ia copilul. În timp ce micuțul își așteaptă tatăl, ea își curmă viața, lăsând ca ultim ecou strigătul disperat al celui care a pierdut prea târziu ceea ce nu a știut să prețuiască.

Regie: Jean Rânzescu

Decor: Theodor Kiriakoff Suruceanu

Costume: Elena Feodorov

Adaptare scenografică: Cătălin I. Arbore

Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Asistent de regie: Alexandru Nagy

Dirijor: Tiberiu Soare

Distribuția:

Butterfly: Paula Iancic; Pinkerton: Teodor Ilincăi; Suzuki: Sidonia Nica; Kate: Cristina Eremia; Sharpless: Dan Indricău; Goro: Ioan Coca; Yamadori: Florin Simionca; Bonzo: David Miron; Comisarul imperial: Vasile Chișiu; Ofițerul stării civile: Mihai Iacob; Copilul Mihai Andrei Braun

Cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București

Unele iubiri ard atât de intens, încât devin ultimul strigăt al inimii. Un spectacol copleșitor, o poveste atemporală și o muzică ce pătrunde până în cele mai adânci straturi ale sufletului.